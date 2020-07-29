Мнение: Зеленскому надо стать Путиным

29.07.2020, 11:48, Разное

Давний соратник Петра Порошено, известный украинский бизнесмен грузинского происхождения Давид Жвания сделал ряд громких заявлений. Жвания впервые прямо заговорил о предпосылках формирования новой украинской реальности – Майдане. Политик обвинил Порошенко, а вместе с ним – Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Николая Мартыненко и Виталия Кличко в подготовке государственного переворота с целью насильственного свержения власти.

По словам Жвании, главной целью указанной группы был срыв мирных переговоров с командой экс-президента Януковича и всемерный разогрев протестных настроений на Майдане. Уже тогда кураторство лидеров заговорщиков, по свидетельствам Жвании, осуществлялось из-за рубежа. При этом курируемые отчаянно боролись за внимание (читай – распределение будущих должностей) кураторов, в том числе при помощи крупных взяток европейским и американским политикам.

Обвинения – сенсационные по смыслу – стали ничтожными с точки зрения влияния на общество. Часть украинцев давно знало или догадывалось о том, чем был Майдан. Другая часть будет верить в искренний порыв украинцев, какие бы доказательства обратного им ни были предоставлены.

А третьей части по прошествии почти шести лет после событий уже во многом все равно. И даже, если и не все равно, то средства массовой информации, контролируемые олигархическими группами, никогда не расскажут полной правды.

Достаточно посмотреть на раскладку собственности по крупнейшим телеканалам, чтобы в этом убедиться. Среди их владельцев – Дмитрий Фирташ, «австрийский узник», партнер организатора Майдана Сергея Левочкина. Ринат Ахметов – «друг всех президентов», давний соратник Януковича, сумевший не только не потерять, но и нарастить влияние в постмайданной Украине.

Там же – Виктор Пинчук, тесно связанный с Соросом и демократическим истеблишментом США. Сам Петр Порошенко, также является медиамагнатом. Несколько телеканалов, ассоциируемых с именем Виктора Медведчука, также расскажут вам кастрированную историю о госперевороте по той же причине, что и на каналах Фирташа – Сергей Левочкин состоит в партии Медведчука.

Не расскажет этой правды и президент Зеленский, который окончательно превратился в коллективного выразителя воли украинских олигархов, борющихся за влияние на власть между собой без учета интереса собственно власти. Причем сам президент выполняет здесь не роль арбитра, но, скорее, исполнителя воли олигархов в разборках с друг другом и внешним миром. Он же, Зеленский, служит громоотводом для Запада, у которого также – свои интересы на Украине.

Правда о Майдане не выгодна абсолютно никому, поскольку она потребует полной ревизии всей логики событий за последние шесть лет. «Мы захотели жить по-европейски, а РФ вероломно напала на нас в момент слабости» – звучит куда более оправдательно, чем, скажем, «Госпереворот на Украине спровоцировал Россию на реакцию угрозе своим национальным интересам».

Слишком много слов про «агрессора» было сказано, в том числе и президентом Зеленским, чтобы можно было легко повернуть вспять. Победив на выборах, Зеленский сыграл на жадности и очевидных фактах коррупции Петра Порошенко, но «священный Грааль» – миф о Майдане – не трогал.

А ведь именно сейчас атака на майданное мифотворчество помогла бы Зеленскому реализовать Минские соглашения. Достаточно дать команду органам прокуратуры взять Жванию в оборот, вынимая из него занимательные подробности подготовки госпереворота, превратив это в увлекательный сериал. Развязавшийся – уже не важно по каким причинам – язык бывшего соратника путчистов может стать мощным инструментом против агрессивных националистов, продвигающих повестку бесконечной войны.

Да, в этом случае Зеленский рискует остаться один. Такая позиция ни в коей мере не соответствует сложившемуся олигархическому консенсусу. Однако 70% населения, исповедующих мирный сценарий, пусть даже путем максимальных уступок Донбассу, является для любого президента хорошим подспорьем в борьбе с олигархами и демонами внутри собственного окружения.

Если даже Зеленского «отключат» от телевизора, достаточно посмотреть на президентскую кампанию Дональда Трампа, чтобы понять: традиционные СМИ уже не обладают той силой, что раньше. Ну, то есть, Зеленскому надо стать Путиным образца начала 2000-х.

Без объявления этой войны Зеленскому не удастся воплотить обещанную в недавнем телефонном разговоре с Путиным инициативу по конституционным изменениям, фиксирующим выполнение политической части Минских соглашений. Фактически сейчас президент Зеленский выбирает между олигархами и интересами собственного народа. От этого выбора будет зависеть, кем был и остался Зеленский – нанятой марионеткой олигархов или самостоятельной политической фигурой, обладающей собственной политической волей.