Настя Ивлеева возвращается в шоу “Орел и решка” благодаря Instagram-челленджу

29.07.2020, 11:40, Разное

В активности фанатов Насти Ивлеевой сомневаться не приходится. Вот и на днях они доказали ей свою любовь, добившись для телеведущей… новой работы. По велению их души, Настя возвращается в шоу “Орел и Решка”. Как им это удалось? Секрет прост: Ивлеева запустила челлендж, попросив фанатов оставить под одним из снимков 500 тысяч комментариев с тегом #настюшкуврешку. Они это сделали, и руководство канала “Пятница!” приняло решение вернуть Ивлееву в шоу.

Настя ИвлееваМы ворвались сегодня в аккаунт “Пятницы” и взбодрили его тааааак, что вернули меня на “Решку”! Ребят, я хочу сказать, что в очередной раз в шоке от мощи и силы интернета и активности зрителя. По сути ИМЕННО ВЫ, сидя дома, в гостях, гуляя на улице, да где угодно, отправляя секундный хэштег, решили судьбу вашей госпожи, слуги и рабыни. Вы невероятные! Вы могущественные! Я просто снимаю шляпу. Вы просто сделали так, чтобы в скором времени выходили свежие серии с Опасностью! Ок, я слово держу!- подписала фото Ивлеева. Отреагировал на происходящее и Николай Картозия, генеральный директор телеканала “Пятница!”:

Такое у нас впервые. В путешествие ведущего отправляет не совет продюсеров, а ваши 500.000 комментариев.

Напомним, пока Ивлеевой к путешествиям путь закрыт. Недавно она объявила, что заразилась COVID-19 – вместе с мужем, Элджеем, и другими членами семьи.

Коронач проявился, как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды,

– написала Ивлеева, попросив поклонников сохранять бдительность, ведь коронавирус “никуда не ушел”.

Элджей и Настя Ивлеева