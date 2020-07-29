Таинственные женские голоса, заманивающие путников в чащу леса. Что это?

29.07.2020, 11:18, Разное

В "Одиссее" есть история про сирен, которые жили на острове и чарующими голосами приманивали к себе моряков. Но когда моряки подплывали ближе, то их лодки натыкались на острые скалы и тонули, а моряки становились жертвами сирен.

Несколько историй о людях, которые едва не пропали без вести, потому что нечто в лесу пыталось их приманить к себе в точности как сирены заманивали моряков.

Голос заманивал в чащу

Эту историю рассказала девушка, которая живет в прибрежном курортном городе Борнмут на юге Англии. У ее отца есть небольшой домик в лесу и однажды она решила провести там выходные вместе со своей собакой – маламутом Скай.

В то утро она вышла из домика и сделала несколько фото леса, чтобы показать своей маме, а потом вместе с собакой пошла на поле, где паслись местные пони. Было 11 часов утра и тут с девушкой произошло нечто непонятное.

"Я фотографировала диких пони, когда услышала голос "Эй, иди сюда" откуда справа от меня. Я посмотрела туда и увидела лес, который казался густым и темным, и там не было видно никого, кто мог бы звать меня.

"Подойди ближе", – снова раздался голос и я всмотрелась туда и увидела среди деревьев каменную дорожку. Она смотрелась необычно, потому что вокруг нее не было ни травы, ни кустов, она хорошо выделялась среди деревьев.

И вот я и Скай пошли по этой дорожке. Я больше не слышала голоса, лишь Скай немного поскуливала. Было очень тихо, словно все звуки тут были приглушенными. А потом ветер, птицы, шум деревьев, все это вдруг исчезло и вокруг меня образовалась туманная дымка.

"Еще подальше", – громко прошептал женский голос из ниоткуда и мне показалось, что он насмехается надо мной. Я находилась в каком-то трансе и почти подчинилась просьбе, когда Скай спасла меня. Она вытянулась в стойку, стала рычать и смотрела на нечто, что я не видела.

Я помотала головой и туманная дымка пропала. Мы стояли на дорожке и я ощущала сильный страх. А потом мы побежали обратно на поле к пони и позади я услышала злой женский крик "Вернись!". Этот крик эхом преследовал нас пока мы бежали до поля.

Вместе со Скай я добежала до папиного домика, заперла изнутри все окна и дверь. Потом опустила жалюзи. Я боялась, что оно следит за мной. Потом я проверила телефон и внезапно оказалось, что там тонна пропущенных звонков от друзей и родителей.

Оказывается, на часах было уже 9 вечера. По моим ощущениям, я была в лесу максимум час с небольшим. Как я пропустила столько часов, я не знаю."

Тропы не было на картах

Следующая история была рассказана мужчиной по имени Льюис, который однажды пошел в поход в Национальный парк Гранд-Титонс на северо-западе американского штата Вайоминг.

Это было в 2017 году и вместе с ним было еще четверо друзей. Они планировали пройти пешком по туристической тропе 13 миль и выступили рано утром. Добравшись до озера Эммы Матильды, они сделали привал, чтобы отдохнуть, перекусить и полюбоваться окрестностями.

Внезапно погода начала портиться, небо стало темным, за считанные минуты налетели тучи и пошел дождь. Но через несколько минут снова так же внезапно небо прояснилось и вышло солнце. Они подивились таким капризам природы, но больше об этом не думали и вскоре продолжили свой путь.

Неожиданно они увидели тропу, которой не было на карте маршрута и на другой карте тоже. Им стало любопытно, почему она нигде не указана и они решили пойти по ней и посмотреть, куда она приведет.

Тропа поначалу выглядела такой же надежной и протоптанной, как другие туристические тропы, но через пару миль она резко сузилась, а лес по краям стал высоким, темным и очень густым. Туристам стало неуютно, они шутили, что оказались в лесу, где снимали фильм "Ведьма из Блэр".

А потом очевидец и его друг, которые шли впереди всей группы, вдруг услышали чистый и громкий женский голос. Он шел откуда-то спереди и был не дальше 15 метров по ощущениям. Звучало так, словно впереди за деревом стояла женщина и громко с кем-то разговаривала.

Однако когда туристы дошли до этого места, там никого не было. Голос женщины к тому моменту утих и люди стояли и в недоумении смотрели по сторонам. Очевидец и его друг тут же переглянулись и в их глазах был страх, они на все 100% были уверены, что слышали женский голос и он был совсем рядом.

Трое остальных парней тоже слышали женский голос, но не так хорошо. Очевидно, что это не была галлюцинация. Потом вся группа пошла дальше по этой странной тропе, но теперь все стало еще страшнее. Вокруг них оказалась тишина, все привычные лесные звуки пропали. Даже ветер утих и ветви деревьев совсем не двигались.

Однако примерно в 50 метрах впереди стояло очень высокое дерево и оно равномерно покачивалось, словно от сильного ветра. На фоне всеобщей тишины и неподвижности это смотрелось совсем жутко.

Тут наконец всем стало так страшно, что они разом решили пойти обратно. Дорога обратно длилась почему-то куда дольше, чем они ишли туда, туда они прошли пару миль, а обратно шли по ощущениям не менее 8 миль. Когда они наконец выбрались на свой маршрут, а потом дошли до лагеря, они пытались обсудить то, что видели и слышали на непонятной тропе, но так и не пришли к единому мнению.

Голоса у тропы

Эту историю рассказала пользовательница сайта Reddit с ником "GCM801719". Однажды она отправилась на небольшую прогулку в Национальный лес Грин-Маунтин в американском штате Вермонт. Ее целью был давным-давно заброшенный шахтерский поселок 19 века с останками железной дороги, что у горы Гластонбери.

С собой она взяла свою собаку Биби и когда она пошла по тропе утром, небо было ясным и светило солнце. Потом она услышала необычный свистящий звук, который очень сильно возбудил ее собаку. Девушка была вынуждена держать пса за ошейник, иначе тот бы убежал в лес.

Позже у нее возникло устойчивое впечатление, что некто свистел, чтобы специально подозвать ее собаку и оставить ее одну (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

"Не прошло и 10 шагов после этого, как я услышала женский голос, идущий откуда-то с боковой стороны тропы. "Привет", "Иди сюда". "Просто сойди с дороги". Потом я услышала игривый смех другой женщины. "Привет, иди сюда, как тебя зовут?", – продолжала спрашивать женщина.

Голос был очень приятным и я уже пошла в ту сторону, но что-то заставило меня остановиться. Когда я посмотрела туда, откуда доносились голоса, я увидела через деревья тонкую и совершенно прямую линию дороги, а вокруг меня возникла полная тишина: не было никакого шума, ни шелеста листьев, ни щебетания птиц.

Биби внезапно снова залаяла и чувство страха охватило меня. Я отступила и тут же та дорога за деревьями куда-то пропала, зато вернулись лесные звуки. После этого я решила закончить свое путешествие и вернулась к своей машине.

Когда я поехала и добралась до зоны мобильной связи, мой телефон стал получать множество звонков и сообщений. Мне звонила подруга и брат, они спрашивали куда я пропала. Время было 16.00 дня, а вышла в поход я в 8 утра. Куда пропали эти часы, я не знаю. Больше я пешком в походы не ходила".