Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly опубликовали первое совместное фото

29.07.2020, 10:25, Разное

У этой новой голливудской пары, которая образовалась этой весной — как раз сразу после расставания Меган со своим бывшим возлюбленным Брайаном Остин Грином — в наличии десятки фотографий, сделанных папарацци. И — ни одного “официального” снимка, подтверждающего их роман не косвенно, а напрямую. Исправить это упущение Меган и ее бойфренд, рэпер Колсон Бейкер, более известный под псевдонимом Machine Gun Kelly, решили во время отдыха. В своем аккаунте в Instagram Колсон опубликовал первое совместное фото пары и подписал его:

Я ждал целую вечность, чтобы найти тебя

Machine Gun Kelly и Меган ФоксСудя по игривому снимку, оба пребывают в отличном настроении и явно наслаждаются отдыхом. Несколько дней назад Меган и Колсон были замечены в аэропорту Лос-Анджелеса: пара улетала из США, но куда именно, поначалу было неизвестно. Тайну раскрыли папарацци, которые смогли заснять возлюбленных во время прогулки по одному из пляжей Дорадо, города, расположенного на северном побережье Коста-Рики. Возлюбленные остановилась в роскошном отеле Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve.

Напомним, что о романе актрисы и музыканта начали говорить в конце мая этого года, после того, как Меган снялась в главной роли в новом клипе Колсона. Релиз состоялся на следующий день после того, как супруг актрисы Брайан Остин Грин объявил об окончании их многолетних отношений.

Меган и Колсон во время отдыха на Коста-Рике

Впоследствии уже сами Меган и Колсон рассказали о своем знакомстве во время записи подкаста Лалы Кент и Рэндалла Эммета. Произошло это на съемках фильма Midnight in the Switchgrass. По словам актрисы и музыканта, то, что произошло между ними, было любовью с первого взгляда.

После первой же встречи я поняла, что он не просто родственная душа, а родственная искра. Состояние, когда душа поднимается настолько высоко, что ее можно разделить между двумя разными телами. Мне кажется, мы действительно две половинки одной души. И я не захотела скрывать это от него и призналась практически сразу, как почувствовала это,- рассказала Фокс, чувства которой совпали и с чувствами Колсона, который тихо ждал подходящего момента.

Музыкант признался, что мог часами сидеть около своего трейлера, лишь бы только на миг увидеть Меган:

Я ждал, когда смогу встретиться с ней взглядом. Сейчас она выйдет из трейлера, нас разделяет всего пять шагов… И я просто сидел, ждал и надеялся.

У Меган есть трое детей от брака с Брайаном Остином Грином — 7-летний Ноа, 6-летний Бодхи и 3-летний Джорни. У Machine Gun Kelly также есть дочь от предыдущих отношений.