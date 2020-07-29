Эмбер Херд зачитала финальное заявление по судебному разбирательству Джонни Деппа: “Он заставил меня вновь пережить самые болезненные моменты в жизни”

29.07.2020, 10:25, Разное

Вчера в Верховном суде Лондона подошло к концу 3-недельное судебное разбирательством, которое актер Джонни Депп инициировал против группы британских таблоидов, включая издание The Sun. Наибольшее возмущение у Деппа вызывали заявленные в этих статьях сведения, что он является абьюзером, применявшим насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Последняя же проходила по этому делу свидетелем. Также в суде были зачитаны показания Вайноны Райдер и Ванессы Паради, поручившихся за Джонни Деппа, а сам он обвинил Эмбер в меркантильности, бесчувственности и жестокости. На протяжении прошедших трех недель бывшие супруги не раз давали показания и практически каждый день присутствовали в здании суда. Вчера же Эмбер, стоя на крыльце и под прицелом сотен фотокамер, зачитала свое финальное заявление по этому процессу:

После того, как я подала заявление на запрет на приближение ко мне бывшего супруга в 2016 году, я хотела начать двигаться дальше и продолжать жить. Я не подавала ни на кого в суд, и несмотря на всю значимость ситуации, предпочла не затевать никаких процессов. Мне было невероятно больно вновь пережить все тяжелые моменты нашего расставания, оправдывать свои мотивы и поступки и вспоминать одни из самых болезненных и травмирующих моментов моей жизни, которе Джонни выставил на всеобщее обозрение в суде и транслировал на весь мир.

Эмбер Херд

Я продолжаю придерживаться своих показаний и верю в справедливость британской судебной системы. Несмотря на то, что это не я затеяла этот судебный процесс, я понимаю то, сколько ресурсов на него было потрачено, и мне хотелось бы, чтобы все силы судебных работников вернулись к более важным делам. Я восхищаюсь преданностью своему делу задействованной команды юристов, а также благодарю своих американских и британских адвокатов. Я также хочу отблагодарить работников суда, охранников и полицию, которые тщательно позаботились о моей охране, дав мне возможность давать показания в безопасности. А также я благодарю всех тех людей, которые присылали мне сообщения поддержки со всего мира. Вы дали мне силы продолжать и я в ответ благодарю вас.

Эмбер Херд со своим адвокатом Дженнифер и сестрой

Публичных заявлений от самого Джонни Деппа при этом не последовало. Впрочем, судя по фото актера у здания суда, он пребывал в отличном расположении духа: активно позировал фотографам и общался с находящимися рядом поклонниками. А от кого-то из фанатов даже принял в подарок плюшевого мишку и праздничный пакет. Ранее в этот же последний день суда адковат Деппа назвал Эмбр Херд лгуньей и сказал, что именно она являлась главным абьюзером в отношениях пары.

К слову, исход инициированного Деппом дела против клеветы станет известен еще нескоро: выслушавший все показания судья вынесет финальное решение лишь в сентябре. Напомним, что Джонни Депп просить заплатить ему за нанесенный клеветническими статьями урон 50 миллионов долларов.

Джонни Депп

Напомним, что в 2016 году после развода Эмбер обвинила Джонни в домашнем насилии (якобы он неоднократно избивал ее) и потребовала выдать временный охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к ней. Суд удовлетворил иск актрисы. Актер долго избегал встреч с Эмбер, после чего сам подал на бывшую жену в суд. За клевету актер требует 50 миллионов долларов.