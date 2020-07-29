Скандалы: Время последних

29.07.2020, 10:02, Разное

Конкуренты запустил аппараты к Марсу, а «Роскосмос» — мобильное приложение

«Роскосмос» запустил… Когда-то после этих мы ждали чего-то великого, невиданного, с приставкой «впервые в мире». Сейчас-то лифт с голосом Гагарина запустят, то трамвай без вагоновожатого. Но в этот раз всё оказалось круче — «Роскосмос» запустил мобильное приложение. Вот без всякого сарказма — само по себе это хорошее дело. Новая, рассчитанная на молодежную, в первую очередь, аудиторию, площадка для пропаганды российской космонавтики.

Ну и не страшно, что наши достижения доносит импортный смартфон, программное обеспечение тоже импортное. Надеюсь, программисты отечественные были. Пенсионеры же привыкли, что про рывки, индексации, судьбоносные и исторические указы, да и в целом об улучшении своей жизни они узнают с импортных голубых экранов.

Вопрос, наверное, все же в другом.

В ночь на 20 июля Объединенные Арабские Эмираты запустили к Марсу первый в истории своей страны да и всего арабского мира космический аппарат под названием Hope («Надежда»). Аппарат запустили, правда, японцы — с космодрома Танэгасима при помощи японской ракеты-носителя H-IIA. Но когда в 2014 году ОАЭ объявили о подготовке собственной миссии на Марс, наши «эксперты» только сочувственно улыбались. А вот поди ж ты.

23 июля Китай запустил к Марсу сложнейшую миссию «Тяньвэнь-1». Она состоит из орбитального аппарата, посадочной платформы и марсохода. Китайцы, если все пойдет успешно, станут вторыми на Земле у кого есть марсоход.

30 июля с космического стартового комплекса 41 в Кейп-Канаверале миссию к Марсу запускает НАСА. Планируется опустить на Красную планету марсоход «Perseverance». Он будет искать признаки древней жизни и собирать образцы пород и почвы, которые затем будут доставлены на Землю.

Что же мы? Мы поставили на неделе очередной рекорд по скорости полета грузовика «Прогресс» к МКС. Он долетел за 3 часа 18 минут. Развиваем конкурентное преимущество. Сначала нас вышибли с лидирующих позиций в пилотируемой космонавтике (американский «Дракон» сейчас пристыкован к МКС), теперь вот пытаемся сказать — да, космических извозчиков и без нас хватает, зато мы самые быстрые, с ветерком прокатим.

Еще 30 июля с космодрома Байконур должен состоятся пуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Его планировали на март, но в «Протоне» оказались бракованные болты, которыми еще в 2015-2016 годах топливную систему прикручивали на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Не что-то там сверхсложное, нет, болтики нормальные не получилось сделать.

А с Марсом совсем нехорошо вышло. Почему-то не помешавшая арабам, китайцам и американцам пандемия, помешала российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Она должна была стартовать 26 июля, но, по официальной версии из-за коронавируса, старт перенесли на сентябрь 2022 года. От России в этой миссии были спускаемый аппарат с посадочной платформой, научные приборы для марсохода и, конечно, ракета-носитель «Протон-М».

До этого тоже были попытки. «ЭкзоМарс» 2016 года был удачным частично. Модуль «Скиапарелли» долетел до Марса, но приземлиться не смог — разбился о поверхность. Впрочем европейский орбитальный модуль там остался и успешно работает. Наш российский аппарат «Фобос-Грунт», запущенный 9 ноября 2011 года, улетел недалеко — остался на низкой околоземной орбите и 15 января 2012 года сгорел в плотных слоях атмосферы.

Вот в этом во всем и дело. Приложение красивое получилось. А содержание-то где? Какими достижениями будет вдохновлять нас «Роскосмос»? С начала года было 8 (восемь) космических запусков, а ведь уже август на носу. (За весь прошлый год было 25). С официального сайта госкорпорации исчез раздел «планируемые запуски» (последнее время в нем писали хотя бы о ближайших). Дмитрий Рогозин вообще перестал говорить о количестве планируемых запусков, после того, как обещал президенту Путину с три короба, а на деле вышел смех один. Долго можно перечислять «успехи»…

А можно коротко: «Роскосмос» запустил космонавтику. Совсем запустил.

Дмитрий Попов