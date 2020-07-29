Скандалы: Особенная охота

29.07.2020, 10:02, Разное

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отдал элитное крымское охотхозяйство бывшему «леснику Януковича» Виктору Сивецу по 4 копейки за гектар

В Севастопольском городском суде объявлены даты слушаний по четырем искам, поданным «Орлиновским охотничьим хозяйством», ответчиками по которым выступит Главное управление природных ресурсов города. Дела тянутся с 2017 года, когда депутаты Заксобрания Севастополя стали выяснять, что стало причиной неслыханной щедрости правительства губернатора Дмитрия Овсянникова.

Взвились соколы орлами

Тогда более 3650 гектаров земли, почти 10% от общей площади всех севастопольских лесов, от мыса Айя до сёл Гончарное, Резервное и Балаклавы, включая прибрежную полосу, передали без конкурса в аренду на 20 лет, до 2037 года – «Орлиновскому охотничьему хозяйству». Особенно возмутила арендная плата: 142 руб (4 копейки за гектар) в год.

Охотхозяйство названо по имени поселка Орлиное в Крыму, оно расположено в Байдарской долине, в горной местности. Расстояние от Орлиного до Фороса с его главными госдачами — 14 км.

Первый губернатор

Несколько слов о губернаторе Дмитрии Овсянникове. Он был директором предприятий и чиновником в Кирове и Ижевске (Удмуртия), заместителем министра промполитики РФ. Москва выбрала его кандидатом на должность первого губернатора города-героя. В украинские времена губернатор в Севастополе не избирался из-за опасений Киева в возможной организации бунта на территории, где базировался ВМФ России, где большую часть населения составляли действующие и отставные моряки и их вдовы.

Овсянников правил территорией (сам город, окрестные поселки, гарнизоны, бухты, леса, горы и пляжи) недолго. Якобы сам подал в отставку, но не удержался и на следующем посту – федерального замминистра уволили после его хамской выходки в аэропорту Ижевска.

Еще одна страница его деятельности – объединение Севлесохотнадзора с Севприроднадзором. Тем самым он фактически упразднил одно из звеньев надзора за происходящим в лесу. Сегодня экологи и лесники в Севастополе друг друга не контролируют.

Новые хозяева

ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» зарегистрировано в 2002 году (Севастополь, Камышовое шоссе, уставный капитал — 48 941 руб), но состав его учредителей полностью поменялся именно в 2017 году. Им руководит Виталий Леготкин,

земляк Овсянникова, прибывший в Севастополь из Удмуртии. С 2018 года Леготкин возглавлял Управление особо охраняемых природных территорий, животного мира, лесного и охотничьего хозяйства в Севприроднадзоре.

Судя по базе ЕГРЮЛ, теперь охотхозяйством владеют двое крымчан, Павел Сырцев, ранее работавший в Кировской области, и Виктор Сивец, о котором, собственно, и будет дальнейший рассказ.

Сивец, до того занимавший пост замглавы Киевской администрации (при двух мэрах), в 2011 году был назначен президентом Виктором Януковичем на главную лесную должность Украины. В памятном марте 2014 года с поста руководителя Госагентства лесных ресурсов он был уволен.

В мае 2016 Генпрокуратура Украины (ГПУ) сообщила о подозрении Виктора Сивца и его жены в отмывании денег и неоднократном получении неправомерных выгод – легализация доходов, полученных преступным путем, и принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом. Речь шла о том, что Сивец мог организовать схему вывоза в Европу за копейки необработанного леса-кругляка, за что получал неплохие подарки от «партнеров».

По версии следствия, в период руководства госагенетством Сивкович и его жена Марина Журавлева получили от иностранных компаний (Турция, Словакия, Польша, Румыния) под видом платы за «маркетинговые услуги» при покупке украинской лесопродукции 3,7 миллиона долларов и 10,8 миллиона евро.

В рамках уголовного дела на Украине были арестованы активы, элитная недвижимость семьи, средства Виктора Сивца и его жены —в том числе 1,441 млн долларов и 1,216 млн евро на банковских счетах бывшего чиновника. Журавлева владела пакетом 95,6% акций ПАО Клеванского лесозавода «Проминь» в Ровенской области, но два года назад лесозавод объявлен банкротом. Суды продолжаются и сегодня: например, что-то не в порядке с договорами займа с кипрской фирмой ZELENIO LTD , которая предоставила Клеванскому лесозаводу кредит в сумме $3 млн, и аренды – с киевским ООО «Хорда максимум» – транспортные средства и оборудование.

На Украине Сивца с супругой объявили в розыск, но дело спустили на тормозах, и интерпол снял с международного розыска «лесника Януковича».

Реинкарнация

Сивец и Журавлева объявились в Москве, с российскими паспортами. Муж опять устроился по лесной части. Некоторое время он руководил Сокольским деревообрабатывающим комбинатом в Вологодской области, а потом вошел в совет директоров ООО «Сегежа групп» (оба входят в АФК «Система»). Теперь владелец холдинга Владимир Евтушенков отказался от услуг беглого украинца, но Виктор Сивец остается владельцем 10% ООО «Орлиновское охотничье хозяйство».

Суды, инициированные правительством Севастополя и начавшиеся в 2018 году, шли с переменным успехом. То решили признать недействительными охотхозяйственное соглашение от 16.06.2017, то решение арбитражного суда города Севастополя от 28.12.2018 отменить и принять по делу новый судебный акт». Потом снова: «Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2019 отменить, оставив в силе решение арбитражного суда города Севастополя от 28.12.2018». Дошло до Верховного суда, он рассматривать кассационную жалобу отказался.

Охотники землю городу не вернули и перешли в контрнаступление в судах, где теперь выступают истцом.

Теперешний врио главы региона Михаил Развожаев в курсе ситуации. Но он высказывается на этот счет несколько туманно: «Если когда-нибудь мы вернемся к вопросу охоты, когда это будет урегулировано, и будем сдавать какие-то территории под эти цели, то они будут сдаваться на открытом аукционе. И, конечно, не за 200 рублей в год. Использование территорий — это серьезная статья доходов городского бюджета, Сейчас мы ограничимся тем, что уберем заборы и ограждения и предоставим эту территорию для отдыха горожан».

Тамара Лапшинская