Ученые: Оболочка Земли проникла в тектонические плиты

29.07.2020, 6:41, Разное

Ученые предполагают, что на нашей планете происходят существенные изменения.

Они разработали теорию, подтверждающую, что внешняя оболочка Земли проникла в тектонические плиты. Согласно этой теории, вся внешняя оболочка планеты разделилась на плиты, которые постоянно движутся. При этом наибольшая активность наблюдается на границах между этими плитами. До сих пор наука не имеет точных знаний о том, как сформировалась тектоника плит и когда именно она началась.

Александр Уэбб, ведущий специалист Отделения наук о Земле и планетах и Лаборатории космических исследований в Университете Гонконга, считает, что причина кроется в нагреве внешней оболочки. На ранних этапах формирования планеты она нагрелась до процесса расширения и образования трещин.

Все они со временем объединились в глобальную сеть, разделив раннюю оболочку Земли на плиты. Созданная учеными модель продемонстрировала этот процесс, отследив напряжение и деформацию, которая испытывает оболочка. В среднем она способна выдерживать около 1 км теплового расширения. Но при дополнительном расширении возникает быстрое образование трещин.

Модель сама по себе очень проста и контрастирует с основными физическими принципами науки о Земле. До 60-х годов прошлого века почвенные процессы и распределение океанов и континентов объяснялись разными гипотезами, в том числе и гипотезой расширения. Ученые утверждали, что сильные землетрясения, горообразование и распределение масс суши могли быть следствием расширения Земли.

Но поскольку основным внутренним источником тепла Земли является радиоактивность, а постоянный распад радиоактивных элементов означает, что с течением времени становится меньше доступного тепла, новая гипотеза исключает тепловое расширение и предполагает обратный процесс — тепловое сжатие.

Александр Уэбб и его коллеги считают, что ранняя литосфера Земли подверглась тепловому расширению при рассмотрении основных механизмов потери тепла, которые могли произойти в ранние периоды Земли. Вулканическая активность могла стать доминирующей. Она оказала необратимое воздействие на внешнюю оболочку нашей планеты, образуя холодные почвенные материалы, поднимающиеся на поверхность.

Но Земля постепенно остывала и производство внутреннего тепла и вулканическая активность замедлились. Новое моделирование предполагает что, если твердая литосфера Земли будет достаточно термически расширена, она разрушится, и быстрый рост сети трещин разделит литосферу Земли на плиты.