Мнение: Мистика: Протесты в Хабаровске знаки предсказали еще в июне

29.07.2020, 6:35, Разное

Помните, когда начались протесты в США, полицейского с татуировками “Россия” и “Хабаровск” на руке в оцеплении? Нет? Ну так я вам напомню. Смотрите фото. И имеет смысл подумать о том, что этот мир необъясним. Не хаотичен. Таких совпадений просто не бывает. Нити “дона Хуана” (Кастанеду вы же читали?) тянутся по всему земному шару, соединяя человечество в единое целое.

Тогда писали о “русском следе” в Техасе. Но Майкл Аскью из Хьюстона, которого пригнали в Техас усмирять толпу, так любит жену из Хабаровска, что сделал себе тату “Россия” на предплечье – ее и заметили во время протестов в Техасе. Вторая тату – “Хабаровск”.

На обложке профиля полицейского в сети – картинка с хабаровским Спасо-Преображенским собором. На странице Аскью в Facebook указано, что он служил механиком в армии США, учился в колледже и университете. Судя по записям американца за 2011 и 2012 годы, он уже тогда немного знал русский язык: так, в августе 2011-го он называл свою девушку “my malishka”. На кадрах с их свадьбы в Хабаровске пользователи обнаружили плакат с надписью “Настя и Миша форевэ тугез”.

Полицейский не раз бывал на родине жены – в Хабаровске. Теперь протесты из США перекочевали… аккурат в Хабаровск. Надо же было такому случиться, что мы увидели ранее по сути спойлер будущих событий в России. Нет, совпадений не бывает. Таких. Наверное.

Если внимательно следить за знаками, может случиться два события в вашей жизни: вы научитесь предсказывать будущее, ну или вас заберут в дурдом, потому что понимание, что все в мире взаимосвязано, считается симптомом шизотипического расстройства личности.

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