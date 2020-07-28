Ученые создали искусственную поджелудочную железу для лечения диабета

28.07.2020, 21:48, Разное

Ученым из израильской компании Betalin Therapeutics удалось создать искусственную поджелудочную железу, которая будет полезна в жизни диабетиков.

По словам создателей, их разработка существенно поможет людям, страдающим сахарным диабетом. Им не придется регулярно делать инъекции инсулина и отслеживать состояние уровня сахара в крови.

Через год разработка отправится на клинические испытания в Британию, где уже готово разрешение на решительно новую терапию заболевания. В случае успеха испытаний, долговечный и относительно недорогой имплантат может выйти на медицинский рынок уже к 2024 году.