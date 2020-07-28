«Один день на небе равен тысяче лет на Земле»

28.07.2020, 21:44, Разное

В Библии есть такие слова: «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». Оказывается, у жителей Поднебесной есть очень похожее выражение: «Один день на небе равен тысяче лет на Земле». Ученые заявили, что эти слова далеко не вымысел.

Если посмотреть на наш мир сквозь призму астрономических понятий, то все становится на свои места. Земля делает оборот вокруг своей оси за 1 день, а вокруг нашего светила за 1 год. Юпитер обращается по орбите вокруг Солнца за 11,86 лет, а если человек проживет на Юпитере 1 год, то на Земле пролетит почти 12 лет. Если же человек решит 1 год прожить на Нептуне, то на Земле минует 165 лет.

Производя такие расчеты, невольно возникает вопрос: а существует ли за пределами нашей галактики такая планета, на которой 1 день был бы равен тысяче земным годам?

Исследователи определили, что Солнце совершит полный оборот вокруг центра Млечного Пути за 200 миллионов лет. Сама галактика совершает свой оборот за 1 миллиард лет.

Команда ученых под руководством австралийского астрофизика Герхардта Мойрера выяснила, что все галактики во Вселенной совершают один полный оборот примерно за один миллиард лет. При этом не важно, каковы размеры галактики – маленькая или большая, все сводится к одному миллиарду лет.

Ученые считают, что время относительно, а за пределами нашего пространства оно и вовсе перестает существовать. Согласно теории относительности Эйнштейна, базовая структура Вселенной основывается на времени и пространстве.

Ход часов, находящихся в нарастающем движении, будет замедляться. Если же начать двигаться быстрее скорости света, то течение времени, в конце концов, остановится. Например, для пассажиров, летящих на звездолете со скоростью света, одно мгновение будет равно одной тысяче земных лет.

Таким образом, ученые доказали, что древнее изречение «один день на небе равен тысячи лет на земле» не выдумка, а действительность.

Ранее американский ученый-астрофизик заявил, что он знает, как устроена машина времени.