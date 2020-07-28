Скандалы: Малькевич: в ситуации с изъятием жилья у матери Шугалея не исключаю криминальных схем

28.07.2020, 21:35, Разное

Администрация Выборгского района Петербурга пытается изъять квартиру у 82-летней Валентины Шугалей, сын которой находится в ливийском плену

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с попыткой изъятия квартиры у пожилой матери Максима Шугалея, находящегося в ливийском плену с мая 2019 года. Специалист назвал происходящее произволом и реализацией криминальной схемы.

Администрация Выборгского района Петербурга пытается изъять квартиру у 82-летней Валентины Шугалей. После смерти супруга пенсионерка не смогла вступить в наследство. Чиновники пытаются использовать несоблюдение бюрократической процедуры в качестве повода для списания жилплощади на баланс города. Несмотря на общественный резонанс, в администрации района ситуацию не комментируют. Адвокат Валентины Шугалей при этом надеется, что суд признает фактическое принятие наследства на основе наличия признаков владения имуществом.

Руководитель ФЗНЦ, сотрудником которого являлся Максим Шугалей, прокомментировал историю. Действия администрации Выборгского района, подчеркнул он – вопиющая несправедливость. Пенсионерка, потерявшая мужа и больше года не видевшая сына, испытывает тяжелейшее эмоциональное потрясение, а дополнительный шок в виде изъятия квартиры – риск для жизни Валентины Шугалей, настаивает Малькевич.

По словам общественника, Максим Шугалей всегда был опорой для родных, и будь он дома, подобного бы не произошло. Власти должны адекватно оценивать ситуацию и понимать причины, почему пенсионерка не смогла разобраться в юридических аспектах процедуры наследования жилплощади. Есть случаи, когда государственная машина не должна работать как робот, отметил глава ФЗНЦ.

С первого дня похищения Шугалея в Триполи фонд делает все возможное для его освобождения, но, к сожалению, находятся чиновники среднего звена, которые ведут себя недопустимо, заявил Малькевич, добавив, что система должна работать по справедливости.

Руководитель ФЗНЦ предположил, что в данном случае могут иметь место произвол и реализация криминальной схемы, которая раскрылась благодаря общественному резонансу. Вероятно, чиновники пользуются тем, что в данный момент у женщины нет защиты в лице сына.

Напомним, глава Выборгского района Валерий Гарнец и начальник жилищного отдела администрации Ольга Юрьева избегают встреч с журналистами и игнорируют официальные запросы СМИ, пытающихся разобраться в ситуации.