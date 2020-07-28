Эд Ширан рассказал о своих зависимостях: “Я не ограничиваюсь одним бокалом вина и выпиваю сразу две бутылки”

28.07.2020, 19:42, Разное

В современном мире говорить о проблемах ментального характера можно и нужно. Особенно часто это делают публичные персоны, на личном примере показывая необходимость обсуждения психологической стороны жизни. Недавно таким спикером стал музыкант Эд Ширан, который дал интервью в рамках мероприятия, посвященного состояниям тревожности и благополучия. Сам разговор состоялся еще в начале месяца, но доступен стал лишь несколько дней назад. В рамках беседы 28-летний Эд признался, что страдает от самого разного рода зависимостей – как от еды, так и от алкоголя – и ни в чем не знает полумер.

Я очень зависимый человек, легко на все подсаживаюсь. Как раз читаю сейчас книгу про Элтона Джона, и с ним происходило много похожего на то, что происходит со мной. Он рассказывает, как мог съесть по несколько ведерок мороженого и десертов за раз, чтобы потом страдать от тошноты. И у меня такое было. Или знаменитые пьяные рейды Элтона, во время которых он смотрит, сколько может выпить. Я проделывал то же самое,

– рассказывает Ширан в ролике. А после делится своим взглядом на природу зависимости:

Думаю, такие вещи как сахар, сладости, фастфуд, кокаин, алкоголь – чем больше ты их потребляешь, тем лучше тебе становится. Но вместе с тем, это худшая вещь, которую ты можешь с собой сделать. Главное контролировать себя. Мне это дается особенно сложно: я же весь в татуировках, редко делаю что-то наполовину. И если уж я пью, то не вижу смысла ограничиваться одним лишь стаканом вина. Лучше я сразу выпью две бутылки. А ведь именно последний выбор приведет к тому, что на следующий день ты будешь грустным и разбитым.

Эд Ширан

Музыкант также признался, что во время турне страдал не только от зависимостей, но и от панических атак:

Это так странно – находиться в турне. Твоя жизнь словно ставится на паузу. А потом ты возвращаешься домой, и прошло уже три года. А пока ты путешествуешь по городам, каждый день похож на бесконечную вечеринку: в каждом новом месте у тебя по другу, которого ты идешь навестить и начинаешь пить вместе с ним… Пьешь, спишь в автобусах, идешь выступать на сцену, снова пьешь… В какой-то момент я понял, что не видел солнце 4 месяца, и стал чувствовать себя все хуже и хуже. Я начал спрашивать себя: “А в чем смысл? Зачем я здесь?”

По словам артиста, спасаться от этих минорных настроений ему помогает жена Черри: она прививает ему здоровый образ жизни (по-видимому, с этим и связано увлечение музыканта садоводством и разведением кур) и помогает сдерживать себя.

Она хорошо питается, мало пьет, и я начал следовать ее примеру,- объяснил Эд.

Эд Ширан и Черри Сиборн