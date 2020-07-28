Будут ли расти реальные доходы и пенсии россиян в ближайшие 10 лет?

28.07.2020, 12:14, Разное

Не только мы обратили внимание, что Путин в июльском (2020г.) указе фактически заморозил на 10-летие реальный размер доходов и пенсий.

Другие тоже. Органы госвласти в конце концов не смогли промолчать. Наконец, вышло опровержение.

Не от Путина. Не от правительства. Даже не от минтруда. А всего лишь от пресс-службы минтруда:

Размеры индексации пенсий неработающим пенсионерам определены не в указах, а в Федеральном законе от 03.10. 2018 г. № 350-ФЗ. Согласно ему в 2021-2024 годах индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021-го пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 года — на 5,9%, с 1 января 2023-го — на 5,6%, с 1 января 2024 года — на 5,5%.

Заметим, что пресс-служба не опровергла, что реальные доходы будут заморожены на 10-летие. И даже, что реальные пенсии будут фактически заморожены. Речь только об индексации пенсий неработающим пенсионерам. С учетом того, что у работающих индексации заморожены — в среднем реальная пенсия вряд ли будет расти…

Но даже и тут не обошлось без лукавства. Пресс-служба не указала, что в законе установлен рост только фиксированной (меньшей) части пенсии и пенсионного коэффициента (важен для новых пенсионеров при назначении пенсии). А вот страховая (большая) часть уже выплачиваемых пенсий будет корректироваться в 2019-2024 годах с 1 января каждого года — и не указано в каком размере.

При этом конституция требует просто индексации, не важно в каком размере, а указ президента — не ниже инфляции.

Так что даже это лукавое разъяснение пресс-службы снова ничего не обещает, цифры, на которые она ссылается, имеют значение для части пенсионеров и только для меньшей части их пенсии.

А сами применяемые «маленькие хитрости», начиная от уровня, который дает обещания и разъяснения, и кончая неполными объяснениями, только заставляет еще сильнее укрепиться во мнении, что нас всех (реальные доходы) и пенсионеров в частности (реальные пенсии) в очередной раз запутывают и обманывают.

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Россияне никогда не будут жить так хорошо, как в 2013 году.

Помните анекдот:

– Когда же, наконец, будет хорошо?

– А хорошо уже было!

Вот мы теперь живем прямо в этом анекдоте.

СерпомПо