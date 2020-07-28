Наши флаги вверх!

28.07.2020, 10:50, Разное

Опять расстроил путинский МИД – нет креатива. Какая-то серость и тупость вместо решительных, наступательных действий против разложившегося Запада.

Оказывается, лавровцы отправили ноты протеста в посольства США, Канады и Великобритании, на которых месяц назад были вывешены радужные флаги – символы ЛГБТ. Америка вывесила флаг-радугу 25 июня, в день, когда он 78 лет назад впервые был использован на гей-параде в Сан-Франциско. Но 25 июня был первым днем голосования по «поправкам в Конституцию», что, конечно, расстроило госдумцев, которые пожаловались в МИД.

Там покумекали месяц и послали в посольства гневные ноты.

Но это все не то, это – скучно. Ноты какие-то, которые западные дипломаты сразу же, в запечатанных конвертах, сдадут в макулатуру. Надо поступать иначе.

Взять, к примеру, и вывесить в путинских посольствах в США, Канады и Великобритании рядом с триколором флаг с портретом традиционного генерал-майора Кадырова – известного правозащитника и самовыдвиженца на Нобелевскую премии мира. Имеем право, потому что посольства – территория нашей страны. Вот вам – американские, канадские, британские сволочи, наш симметричный ответ. И расплата за все – за санкции, обвинения, сокрытие чеченских оппозиционеров! Получайте! Получайте! Наши флаги вверх! Тра-та-та-та!

Вот это был бы громоподобный ответ! Об этом сообщили бы все газеты, телевидение. И страна наша искупалась бы в лучах славы.

Кстати, когда посольства в Москве вывесили флаги-радуги, Путин сообщил, что дипломаты тем самым «кое-что показали по поводу того, кто там работает» и добавил, что в России никого не ограничивают из-за сексуальной ориентации. В последнем он отчасти прав, потому что если бы такие ограничения были, то верхушка – администрация президента, Госдума, правительство, губернаторский корпус и руководство госкомпаний понесли тяжелые потери. Это стало бы заметно: дело государственного управления зримо бы пострадало.

СерпомПо