 

Наши флаги вверх!

28.07.2020, 10:50, Разное

Опять расстроил путинский МИД – нет креатива. Какая-то серость и тупость вместо решительных, наступательных действий против разложившегося Запада.

Оказывается, лавровцы отправили ноты протеста в посольства США, Канады и Великобритании, на которых месяц назад были вывешены радужные флаги – символы ЛГБТ. Америка вывесила флаг-радугу 25 июня, в день, когда он 78 лет назад впервые был использован на гей-параде в Сан-Франциско. Но 25 июня был первым днем голосования по «поправкам в Конституцию», что, конечно, расстроило госдумцев, которые пожаловались в МИД.

Там покумекали месяц и послали в посольства гневные ноты.

Но это все не то, это – скучно. Ноты какие-то, которые западные дипломаты сразу же, в запечатанных конвертах, сдадут в макулатуру. Надо поступать иначе.

Взять, к примеру, и вывесить в путинских посольствах в США, Канады и Великобритании рядом с триколором флаг с портретом традиционного генерал-майора Кадырова – известного правозащитника и самовыдвиженца на Нобелевскую премии мира. Имеем право, потому что посольства – территория нашей страны. Вот вам – американские, канадские, британские сволочи, наш симметричный ответ. И расплата за все – за санкции, обвинения, сокрытие чеченских оппозиционеров! Получайте! Получайте! Наши флаги вверх! Тра-та-та-та!

Вот это был бы громоподобный ответ! Об этом сообщили бы все газеты, телевидение. И страна наша искупалась бы в лучах славы.

Кстати, когда посольства в Москве вывесили флаги-радуги, Путин сообщил, что дипломаты тем самым «кое-что показали по поводу того, кто там работает» и добавил, что в России никого не ограничивают из-за сексуальной ориентации. В последнем он отчасти прав, потому что если бы такие ограничения были, то верхушка – администрация президента, Госдума, правительство, губернаторский корпус и руководство госкомпаний понесли тяжелые потери. Это стало бы заметно: дело государственного управления зримо бы пострадало.

СерпомПо





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Мнение: Гибель эстонца под Зайцево

29.06 / Пугачева без длинных прядей получила массу комплиментов

25.06 / Бессимптомная патология щитовидной железы есть у каждой пятой женщины, имевшей выкидыш

28.06 / Ученые рассказали об атмосфере Земли без парниковых газов

23.07 / Хвастающийся дорогими брендами священник попросил 1240 рублей на лекарство

22.07 / Россияне рвутся в Турцию несмотря на ограничения

05.07 / Татьяна Овсиенко вновь станет мамой в 53 года

20.07 / Скандалы: Сергей Собянин сделает из Москвы «город-сад»

09.07 / В Intel обновили «молниеносный» интерфейс Thunderbolt

22.07 / Софья Кругликова всю жизнь боролась с алкоголизмом Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска