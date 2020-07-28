 

Исследователь обнаружил на спутнике Сатурна «базу инопланетян»

28.07.2020, 9:46, Разное

Уфолог и виртуальный археолог Скотт Уоринг заявил, что обнаружил явные доказательства существования инопланетной жизни. Он опубликовал на своем сайте снимок, на котором, по его мнению, видна база пришельцев.

По его словам, при помощи приложения Saturn Atlas, он обнаружил на спутнике Сатурна Япете странную аномалию. Огромная темная структура выделяется на фоне окружающего ландшафта исследуемого космического тела.

По мнению уфолога, размеры данного объекта составляют в длину около 1,5 километра и в ширину до 4-х километров. Несмотря на то, что данный участок визуально размыт, выделяющаяся структура остается заметной. При этом, подчеркивает уфолог, на других снимках не видно ничего подобного.

Ученые считают, что подобные элементы на снимках являются всего лишь иллюзией. Человеческий мозг автоматически ищет среди бесформенных структур знакомые ему предметы. Данный эффект называется парейдолической иллюзией.

Уоринг, как обычно, убежден в собственной правоте и уверен, что NASA намеренно скрывает от общественности доказательства существования инопланетной жизни.





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