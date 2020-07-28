Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями: имя и пол ребенка

28.07.2020, 9:33, Разное

Звезда сериала “Игра престолов” Софи Тернер впервые стала мамой. У актрисы и ее супруга, певца Джо Джонаса, родилась дочь. Произошло это еще на прошлой неделе, а именно в среду 22 июля. Официально Софи и Джо информацию не подтверждали, но о радостной новости удалось все же разузнать сразу нескольким зарубежным изданиям. Кроме того, портал TMZ смог выяснить и имя малышки. Девочку назвали Уиллой.

Официальных комментариев или снимков новорожденной нам, скорее всего, придется ждать еще долго. Джо и Софи редко комментируют личную жизнь. Например, с их свадьбы в Сети есть лишь одна фотография. Да и беременность Тернер пара не подтверждала ни одному изданию. Впрочем, с определенного месяца слова были уже излишни.

Софи Тернер, 17 июля

Напомним, Софи Тернер и Джо Джонас вместе с 2016 года. Обнародовать свой союз влюбленные решили не сразу, а лишь спустя два года после начала отношений. В октябре 2018 года – на показе Louis Vuitton в Париже – они впервые позировали фотографам вместе.

Софи и Джо были обручены более полутора лет, прежде чем сыграли свадьбу. Пара решила устроить два торжества. В первый раз пара поженилась в Лас-Вегасе в довольно камерной обстановке в начале мая 2019 года, и тогда о радостном событии поклонники узнали также благодаря соцсетям: один из присутствующих выложил в Instagram трансляцию с места событий. Следом Софи и Джо решили устроить себе настоящее торжество уже летом во Франции, в поместье Chateau De Tourreau. А после супруги отправились в медовый месяц в Италию.

Софи Тернер и Джо Джонас