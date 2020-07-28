Наши руки становятся все длиннее

28.07.2020, 7:46, Разное

«Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе…»

Это из обращения главы RT Симоньян к армянским властям, которое она написала на фоне обострения армяно- азербайджанского конфликта

Пока Симоньян собирает подписи под своим скандальным постом, видимо, чтобы швырнуть его в лицо нынешним властям Армении – «радужно-молодежной соросятне во главе с Пашиняном» (©️Тигран Кеосаян), кабмин России решил, наконец, разобраться с этой самой «соросятней».

Комиссия правительства поддержала введение наказаний за обучение на зарубежных курсах НКО, признанных в РФ нежелательными. Это старая идея думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ во главе с Пискаревым. Наконец, пришло ее время. Теперь поехал на спонсируемый “нежелательными иностранными неправительственными организациями” тренинг по «влиянию на избирательные кампании, организации массовых беспорядков, несанкционированных политических акций» в какую-нибудь Армению – отвечай по закону. И неважно, что «правонарушение» совершено за пределами РФ. Наши руки становятся все длиннее.

Чиновников, правда, смутило отсутствие законодательных запретов на участие россиян в мероприятиях НКО за рубежом; статистики по обучающимся там подрывной деятельности, а также сложность выявления такого рода случаев. Поэтому проект велено доработать.

Но, учитывая ретивость наших законодателей в том, что касается врагов режима, не сомневаемся, что все будет допилено в лучшем виде.

Хорошо, если все ограничится штрафами. И к ним не добавят тюремными сроки, как в случае с нарушениями правил проведения митингов, за что сидит Константин Котов.

А нарушителей нового закона, вычисленных по наводке осведомителей из той же Раши Тудэй не будут доставлять на родину в наручниках в багажнике посольской машины…

СерпомПо