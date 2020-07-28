Как шотландский криптозоолог побывал в другой реальности

28.07.2020, 7:34, Разное

На несколько минут шотландский биолог и его жена оказались на улице Парижа в Средние века. При этом до того они находились на дороге в пустошах Гаити. Это странное видение длилось недолго и они так и не выяснили, что это было…

Шотландский биолог Айван Сантерсон (1911-1973) один из самых известных англоязычных криптозоологов. Чаще всего его называют одним из отцов-основателей криптозоологии, потому что он во многих случаях был первым человеком, которые исследовал тех или иных морских или озерных монстров, йети, сасквачей или иных криптидов.

Сандерсон также был одним из первых исследователей, кто изучал странные исчезновения самолетов в аномальных зонах и пространственно-временные разломы там же. Сандерсон действительно был настоящим гигантом своего дела и оставил после себя множество книг и статей.

Однажды он и сам пережил нечто очень странное, что современные исследователи считают временным "переходом" в иную реальность или путешествием в прошлое. Он описал этот случай в своей книге More Things в главе под названием "Необычные галлюцинации?".

Это случилось когда он был моложе и жил со своей женой в Порт-о-Пренсе на Гаити. Он занимался там биологической работой. А домработницей у них была женщина, которая считала себя практикующей колдуньей вуду.

Вуду и Гаити так тесно связаны, что кажется любой житель Гаити знает колдуна вуду или сам является им. Так или иначе, эта женщина регулярно делала очень точные предсказания насчет действий Сандерсона и его жены. Она предсказывала точное время, когда они придут к ужину или когда будут заняты работой.

Однажды Сандерсон и его жена поехали для работы в место под названием озеро Азуи, там им надо было собрать некоторые образцы местных животных. По пути оттуда их машина завязла в грязи и им пришлось идти домой пешком. Сандерсон, его жена и их помощник Фредерик Оллсон долго шли по дороге по безлюдным пустошам. Был уже вечер:

"Внезапно, подняв глаза от пыльной земли, я совершенно отчетливо увидел в ярком свете луны трехэтажные дома различных форм и размеров. Они стояли по обе стороны дороги и нависали над дней. И сама дорога внезапно превратилась из грязной грунтовой в мощеную булыжником.

Дома напомнили мне о елизаветинской Англии, но по какой-то причине я понимал, что на самом деле эта улица находится в Париже! У них были загнутые крыши, фронтоны, деревянные портики с несколькими слуховыми окнами и маленькими стеклами.

Кое-где позади домов тускло горели красноватые огни, словно от свечей. Сверху с домов свисали фонари в железной раме и все они покачивались, словно на ветру, однако я не ощущал ни малейшего дуновения.

Я удивлялся этому, оглядывался, а потом наткнулся на жену. Она спросила "Как мы попали в Париж 500 лет назад?". Мы стояли с ней, удивляясь тому, что видели и различным деталям, расспрашивали друг друга о том или ином предмете на домах.

Где-то впереди мелькнула белая рубашка Фредерика и мы попытались добежать до него, но тут же ощутили головокружение и присели на высокую грубую тумбу. Фредерик побежал к нам и спросил, что с нами случилось, а мы не знали, что и сказать ему.

Фредерик вытащил зажигалку и предложил нам закурить и тут же вокруг нас снова оказались лишь кактусы и голая земля. Фредерик даже и не заметил ничего из того, что видели я и жена".

Этот инцидент сильно обеспокоил Сандерсона. Он никак не мог понять, что с ним случилось. Было ли это какое-то двойное видение-галлюцинация или он и его жена на время проскользнули в иную реальность? Дело в том, что в те годы он еще работал просто биологом и не увлекался паранормальными явлениями.

Когда он пришел домой, он решился расспросить домработницу о том, что с ним произошло. Может быть она знает, какие колдовские силы там "сработали". Но та почему-то ничего ему не сказала. Позже, однако, к нему подошла девушка, которая работала помощницей домработницы. И она сказала непонятные слова:

"Вы видели странные вещи, так ведь? Вы не поверили этому, но вы всегда можете увидеть эти вещи, если захотите этого. Мы это знаем, мы наблюдали за тобой. Хоть вы и иностранцы, мы чувствуем, что вы хорошие люди".

Сандерсон все равно отказался верить в это "чудо". По ходу работы он бывал во многих затерянных уголках земли и привык всегда быть прагматичным. Он искал материальные вещи, а не гонялся за мистикой и призраками. Однако то, что он и его жена увидели тогда на Гаити, сильно запало в его память.

Почему именно Париж? Могло ли это быть связано с тем, что Гаити многие годы находились под властью Франции? Но что именно могло вызвать такую временную аномалию?