 

Мнение: К Дегтяреву прислали Шнурова, но без ансамбля – он оказался нах.. не нужен

28.07.2020, 5:40, Разное

Шнуров в Хабаровский край приехал якобы в качестве журналиста RTVi, хотя Михаил Дегтярев ясно сказал: «Приедет Серега Шнуров, вместе с ним выйдем к протестующим». Протестующие, кстати, сегодня Дегтярева больше не звали. Ну а зачем врио губернатора звать, когда он все сказал накануне – и все понятно? Региону нужен руководитель. Хоть и временный. Он будет дело делать. Все, делай, Дегтярев. А мы дальше – протестовать за пусть бывшего заказчика убийств, но своего Фургала.

Шнуров потащился за толпой по центральной улице. И очень расстроился, судя по его виду, что к нему никакого почтения и интереса. Он его попытался подогреть громкими репликами, ему сказали: «Догоняй, давай». И ушли. Ну а кто такой Шнуров без группы «Ленинград»? Питерский забулдыга. Мало ли в Хабаровском крае своих забулдыг?
Он в конце концов побежал, влился в колонну, начал задавать вопросы. Его одернули. «Тебе чего, больше всех надо? Идешь – и иди». Нет, не журналист Шнуров. Говорит, что приехал от RTVi, чтобы делать документалку о Хабаровских протестах. Но никому не интересно, что он там приехал делать. Выступление группы «Ленинград» на площади, было бы интересно. Пришли бы. И то – далеко не все. А просто Шнуров без гитары – вообще не интересен.

К вечеру немного народу помоложе собралось – поселфились со Шнуровым, потом он сам утомился, видимо, что ничего не выходит, заорал «Всё!» – и скрылся в продуктовом магазине.

В итоге, визит Сереги Шнурова оказался в этот день крайне блеклым. Если он и правда кино приехал снимать, документалочка окажется такой же – никакой. Если же, по заданию партии и правительства, приехал поддержать Мишу Дегтярева – надо было всю банду «Ленинград» с собой брать.

И вообще, это Хабаровск. Там у них свои предпочтения, не столичные. Приехал бы Стас Михайлов, Григорий Лепс, Елена Вайенга, да даже Розенбаум со своим старым репертуарчиком «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» – совсем другое дело. А косящий под интеллигента с матерными куплетами и «дудками» Шнур интересен протестующему офисному планктону, а не протестующим жителям российской провинции.

Хорошо, что не послали на х… И не отбуцкали за приставания. Хотя могли.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3353

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста





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