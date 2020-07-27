Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу объединились для политической агитации

27.07.2020, 16:38, Разное

Перефразируя знаменитую поговорку: друзья познаются не в беде, а во время политических выборов. По крайней мере, такое определение дружбе готовы сейчас дать три исполнительницы главных ролей в культовом ситкоме конца 90-х. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу опубликовали несколько часов назад у себя в соцсетях совместный портрет, под которым призывают американцев с помощью несложного механизма убедиться, что они зарегистрировались на выборах, – до них осталось ровно 100 дней.

Друзья не позволяют друзьям пропускать выборы,- гласит подпись в Instagram-аккаунте Лизы Кудроу.

Впрочем, стоит ли говорить, что по-настоящему американцы ждут от “Друзей” не агитационных роликов, а скорейшего выхода обещанного нового эпизода сериала.

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)26 Июл 2020 в 4:43 PDT

Напомним, в начале июля стало известно, что HBO Max приступили к работе над специальным эпизодом “Друзей”. Съемки должны были начаться еще 27 мая, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на вторую половину августа. В преддверии съемок всем актерам предстоит сдать анализы на COVID-19, держаться на дистанции и вне камер передвигаться только в масках. Не будет и главного атрибута сериала – живой массовки, смеющейся за кадром.

Съемки будут проходить в той же студии Stage 24 в Калифорнии, где снимались и предыдущие серии. По имеющейся информации, новый эпизод будет не сценарным, а импровизационным – актеры сами будут создавать сюжет по ходу работы.

Наверное, можно назвать этот выпуск “Тот, в котором они все снова встретились” – Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэттью воссоединятся для специального выпуска на HBO Max, который будет выложен вместе с полным архивом “Друзей”,

– объясняет главный контент-редактор HBO Max Кевин Райт.