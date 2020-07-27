 

Тимати объявил об уходе из лейбла Black Star

27.07.2020, 14:14, Разное

Рэпер, продюсер и бизнесмен Тимур Юнусов, он же Тимати, сообщил на своей странице в Instagram неожиданную новость: он уходит из лейбла Black Star, сооснователем которого является. Он подчеркнул, что благодарен своим партнерам, Пашу и Вальтеру, за годы совместной работы, но поскольку Black Star стал “группой компаний” со “статистикой и прочей бюрократией”, Тимати хочет развиваться отдельно – ради свободы творчества. Новый альбом Тимати как свободного артиста выйдет в сентябре.

ТиматиЖизнь непредсказуема, и никто не знает, сколько у нас времени, поэтому хочется успеть побольше! Уже потратив 15 активных лет на создание одной империи, я точно вижу, чего хочу дальше по жизни, и как минимум знаю, как, снова начав камерно, при желании превратиться в гиганта,- написал Тимати, отметив, что отныне не имеет никакого отношения к артистам Black Star:

Моя миссия в ООО “Музыкальный лэйбл Блэк Стар” подошла к концу. Артист Тимати с сегодняшнего дня является независимым агентом с полным каталогом и торговыми знаками. Я не отвечаю и не занимаюсь больше ни одним артистом компании и не имею никакого отношения к ее дальнейшей деятельности.

Юнусов также сообщил, что сохранит свою долю в проектах “Блэк Стар Бургер”, “Блэк Стар Картинг” и “Блэк Стар Карвош”, а компании “13 Барбершоп и Тату”, “13 Бьюти” и “Блэк Стар Фитнес” перейдут в его ведомость.

Основатели Black Star – Тимати, Пашу и Вальтер





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