Биография Меган Маркл и принца Гарри: как прошло их первое свидание и почему принц Чарльз был расстроен новостью об их романе

27.07.2020, 13:05, Разное

11 августа выйдет долгожданная книга, которая, без сомнений, в короткие сроки получит статус бестселлера, – Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family (“В поисках свободы: Гарри и Меган и их современная королевская семья”). Биография на 320 страниц написана королевскими корреспондентами Омидом Скоби и Каролин Дюран, которые нередко сопровождали пару в поездках и имеют неплохие связи с людьми их круга. Поэтому в книге содержится много ранее неизвестных подробностей частной жизни герцога и герцогини Сассекских, и их в преддверии выхода новинки уже начали публиковать некоторые издания. Так, на днях Times в своем материале рассказал о новых деталях “Мегзита”, согласно которым, вопреки расхожему мнению, инициатором сложения всех королевский полномочий была не Меган, а Гарри. Сегодня же стали известны подробности первой встречи пары.

Не секрет, что первое свидание Гарри и Меган устроила их общая подруга, не сказав никому из них, с кем точно каждому предстоит встретиться. Это был любопытный эксперимент, на который знаменитости смело решились и не прогадали. Они приехали к назначенному времени в ресторан Dean Street Townhouse в лондонском районе Сохо. Гарри был настроен произвести на девушку наилучшее впечатление, а когда он увидел Меган, это желание только усилилось. За ужином принц пил пиво, актриса потягивала мартини, они так увлеклись разговорами обо всем на свете – о работе, благотворительности, поездках принца в Африку, что даже не притронулись к еде. В итоге, свидание продлилось три часа, и этого оказалось мало – пара решила встретиться на следующий же день в том же месте.

Кликните на фото для просмотра галереи

Персоналу ресторана пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить встречу людей такого уровня в тайне. Гарри и Меган заходили в заведение через вход для персонала, и всю ночь их обслуживал лишь один официант. Пара смогла расстаться только под утро, и, по словам друзей принца, уже в тот момент он понял, что они будут вместе. Он сказал им, что Меган “затронула каждую струну его души”. Меган же ответила Гарри взаимностью: в тот вечер она опубликовала на своей личной Instagram-странице фотографию с конфетами Love Hearts и подписью “Любящие сердца в Лондоне”. Тогда подписчики звезды сериала “Форс-мажоры”, конечно, даже представить не могли, кого имеет в виду их кумир. Кроме того, Меган подписалась на секретный аккаунт Гарри в соцсетях – @SpikeyMau5.

В самом начале романа Меган Маркл получила в подарок от Гарри браслеты, которые в свое время он носил сам

Через день после второго свидания Гарри пригласил Меган в Кенсингтонский дворец в условиях строжайшей секретности, где рассказал ей о своей жизни и работе. Шесть недель спустя принц попросил актрису, уже успевшую к тому времени вернуться в Канаду, прилететь к нему снова в Лондон, так как он хотел взять ее с собой в путешествие. Меган исполнила просьбу, провела ночь в Кенсингтонском дворце, а на утро они улетели в Йоханнесбург, ЮАР. Оттуда на частном самолете – в Международный аэропорт Маун, Ботсвана, и далее – в дельту реки Окаванго, где находится заповедник Мореми, известный своей богатой дикой природой. Там они арендовали палатку класса люкс за 1530 фунтов стерлингов за ночь.

Я никогда не чувствовала себя настолько комфортно и безопасно. Мне никогда не становился так близок человек за столь короткое время, – рассказывала Меган друзьям после этой поездки.

С тех пор Гарри и Меган начали видеться регулярно, несмотря на расстояние. Принц постоянно летал к своей возлюбленной в Канаду и уже через три месяца после первого свидания признался ей в любви. Некоторое время им удавалось успешно сохранять свои отношения в тайне, но во время одного из пребываний Гарри в Торонто, в октябре 2016 года, его помощник сообщил, что местные таблоиды собираются рассекретить его новый роман. Помощник и еще несколько человек из дворца попросили принца немедленно вернуться в Лондон, так как в Канаде ему была обеспечена лишь минимальная безопасность и после такой новости преследований папарацци ему было бы не избежать. Но Гарри наотрез отказался, а новость об их отношениях с Меган действительно вышла на следующий день. После этого на Меган обрушилось столько внимания, сколько она не могла себе представить: только за сутки она получила около 100 сообщений от людей, с которыми не общалась несколько месяцев или лет; а у дома постоянно дежурили фотографы, так что актрисе даже пришлось обращаться в полицию.

Первое фото Меган и Гарри

Кто следил за романом Гарри и Меган с самого начала, помнят и начавшуюся травлю Меган из-за ее цвета кожи, что побудило принца выступить с официальным заявлением. Но, как оказалось, оно вступало в противоречие с официальным туром принца Чарльза и герцогини Камиллы в страны Ближнего Востока. Это был критический момент, так как поездка готовилась несколько месяцев и планировалось, что все внимание мировой прессы будет сосредоточено на ней, но после заявления Гарри, большую часть которого он написал лично, о туре Чарльза все мгновенно забыли. Примечательно, что сам Чарльз узнал о заявлении всего лишь за 20 минут до его публикации. Он и его команда были подавлены и очень расстроены, хотя и понимали всю его необходимость.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла в том самом туре – улетают из Бахрейна

Напомним, авторы Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family – Омид Скоби и Каролин Дюран. Первый работает редактором отдела “Монархи” на сайте американского Harper’s Bazaar, а вторая – колумнистом, также специализирующемся на теме королевских семей, на американских сайтах Elle и Oprah Mag. Представитель Меган и Гарри заявил, что герцогская чета не давала интервью для этой книги и никак не способствовала ее выходу, однако ее содержание они не отрицают.

Эта книга основана на собственном опыте авторов как членов группы королевских корреспондентов и их связях, – добавил представитель герцога и герцогини Сассекских.

Сами авторы также добавляют, что при написании книги они пообщались с более чем 100 источниками, включая “близких друзей Гарри и Меган, королевских помощников и персонал дворца (нынешний и прошлый)”. Любая информация, приведенная в книге, имеет подтвеждение как минимум двух источников.