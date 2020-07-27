Мнение: Агрессивные грамманаци. Да, “звОнит” включат в новый словарь

27.07.2020, 11:15, Разное

Сказал милейшей интеллигентной подруге, что в новые “Словарь русского языка” собираются включить общеупотребительную форму “звОнит”. Сколько же злобы, агрессии, ненависти породил этот простой факт. А ведь всего-то и надо понять. Язык – гибкая структура. Люди начинают говорить так, как им удобно, по мере того, как происходит миграция населения, смешение разных и этносов и жителей разных регионов одной страны. И язык меняется естественным образом. А потом новую форму произношения закрепляют в орфоэпических словарях.

– Я не хочу, подонки, пусть пишут, как хотят, пусть говорят, сволочи безграмотные, но я ненавижу это искажение русского языка!

– Надо было доучиться на филфаке, получить хорошее образование, а не переходить на журфак, – говорю я. – Где образование с точки зрения лингвистической и научной сильно урезано, чтобы не перегружать мозги будущих журналистов.

Что тут началось. Дошло до нецензурной брани.

Но ведь кофе давно уже среднего рода. “Пылесосю”, – опять же записано черными по белому. Один из составителей нового орфоэпического словаря, замдиректора Института русского языка Мария Каленчук тоже сообщает: “Меня раздражает произношение «звОнит», но как лингвист я точно знаю: пройдет немного времени и это станет допустимой нормой. Потому что перенос ударения в данном случае не случаен, он продиктован внутренним языковым изменением. И если сейчас «звОнит» имеет в словаре мягкую запретительную помету «не рекомендуется», то через какое-то время надо будет написать «допустимо». Уже сегодня словарь допускает произношение «вклЮчит» (младшая норма при старшей «включИт»)”.

Ее тоже раздражает. Но она филолог. Она понимает, что подобные изменения неизбежны. И не надо так яростно на них реагировать. Лучше пойдите и позвОните родителям, если они еще живы – поговорите с ними о языке. Или еще о чем-нибудь. Им все равно, о чем говорить с вами. Главное, общение. Сколько же утомительной агрессии из пустоты того, что нужно принять как факт.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3348