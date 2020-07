Тому Хэнксу и Рите Уилсон подарили новое гражданство – и это не Россия

27.07.2020, 10:50, Разное

Паспорта и другие документы, дающие все права граждан страны, актеру и его супруге вручил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и его жена Марева Грабовски. Дело в том, что Рита имеет греческие корни по линии матери. Ее поиски дальних родственников в этой стране даже были задокументированы в одном из эпизодов британской документальной телепередачи “Родословная семьи” (Who Do You Think You Are?). Кроме того, у супругов есть дом на острове Андипарос.

За время этой пандемии Том Хэнкс стал звездой соцсетей. Во-первых, он первым из знаменитостей мировой величины заразился коронавирусом и открыто рассказал об этом. Во-вторых, актер исполнил одну из главных ролей в получившей популярность с началом коронавирусной паники конспирологической теории.

Из теории следует, что Том – якобы один из лидеров группировки злодеев-знаменитостей, которые похищают детей по всему миру и пытают их, чтобы получить адренохром – вещество, вырабатываемое организмом ребенка в момент жуткого страха и боли. Согласно теории, адренохром используют знаменитости в качестве наркотика и эликсира бессмертия.

Том Хэнкс и Рита Уилсон с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и его женой Маревой Грабовски

О том, как они с Ритой перенесли COVID-19, Том рассказывал в интервью The National Defense Radio Show:

Рита перенесла все куда тяжелее моего. Ее температура была выше (около 39 градусов), она потеряла обоняние и не чувствовала вкуса и три недели ни получала от еды никакого удовольствия, ее постоянно тошнило. Рита возненавидит меня за то, что я сейчас говорю это, но она практически ползла по полу, если ей нужно было отлучиться ненадолго из кровати. К счастью, этот период продлился недолго. Я же постоянно чувствовал сильную усталость и ломоту во все теле.

Как только стал известен наш диагноз, нас держали в больнице на карантине в течение нескольких дней – так в Австралии справлялись с коронавирусом на ранних стадиях появления вируса в стране. Они просто не хотели, чтобы мы передали болезнь кому-либо.

Находясь в палате, я пытался как-то оставаться в форме: ну всякие простые упражнения для старичков, понимаете. Но с удивлением понял, что просто валюсь без сил после 12 минут 30-минутной базовой тренировки, иду на кровать и сплю полтора часа. Помню, как после такого эпизода меня посетила доктор и спросила: “Как вы себя чувствуете?”. Я ответил: “Доктор, со мной случилась странная вещь. Я попытался сделать базовые упражнения и растяжку на полу, но не смог осилить и половины”. Она посмотрела на меня сквозь свои очки, словно я был глупейшим человеческим существом на всем белом свете, и сказала: “Вообще-то у вас COVID-19. Вы же понимаете, что вы болеете?”.

Том Хэнкс с женой Ритой Уилсон