В гостях у Джиджи Хадид: экскурсия по апартаментам модели, которые она украсила самостоятельно

26.07.2020, 19:06, Разное

Никаких поисков нового уютного гнездышка, общения с риелторами и продажи недвижимости — Джиджи Хадид не находится в активном поиске нового места жительства. Зато — активно преображает свое нынешнее жилище, о чем и рассказала подписчикам в Instagram. Несколько часов назад модель опубликовала пост, в котором провела небольшую экскурсию по своему дому. А заодно рассказала, что за изменения в его отделке она решилась внести и когда.

Дом Джиджи Хадид

Я провела весь прошлый год в процессе осуществления своего проекта мечты. Разумеется, я закончила эту работу аккурат перед карантином, который провела за городом… но сейчас я очень рада, что в скором времени проведу время в этих особых уголках своего дома, которые создавались при помощи моих любимых творческих друзей, которые согласились с моими идеями и не называли меня сумасшедшей. А также — при помощи моей мамы, которая лучший советчик при декоративном преображении жилища (она называла меня спятившей в самые важные и нужные моменты). Спасибо вам всем за все.

По-видимому, эта публикация значит, что Джиджи закончила проводить время с семьей на ранчо в Пенсильвании и в ближайшее время будет обживать свои преобразившися апартаменты в Нью-Йорке. В числе внесенных моделью декоративных изменений — коллаж из постеров New Yorker в уборной, панно из разноцветной пасты в кухонных шкафах, софа в гостиной, украшенная фирменным узором модного дома Missoni, подушки от друга-дизайнера Jean Paul Gaultier… Одну из картин для гостиной создал друг Джиджи, художник Остин Вейнер, а в личной гримерной висит полотно уже другого творца — Имена Харрингтона. В доме Джиджи много света и ярких красок, а также замысловатых узоров, к которым модель, по-видимому, питает особую слабость.

Всего в апартаментах Джиджи в Нью-Йорке две спальни. Но вполне возможно, что прямо сейчас модель занимается разработкой еще одной комнаты — детской. Напомним, что в мае этого года стало известно, что Джиджи и ее возлюбленный Зейн Малик впервые станут родителями. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Рождение первого ребенка 25-летняя модель ожидает этой осенью.