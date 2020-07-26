 

В гостях у Джиджи Хадид: экскурсия по апартаментам модели, которые она украсила самостоятельно

26.07.2020, 19:06, Разное

Никаких поисков нового уютного гнездышка, общения с риелторами и продажи недвижимости — Джиджи Хадид не находится в активном поиске нового места жительства. Зато — активно преображает свое нынешнее жилище, о чем и рассказала подписчикам в Instagram. Несколько часов назад модель опубликовала пост, в котором провела небольшую экскурсию по своему дому. А заодно рассказала, что за изменения в его отделке она решилась внести и когда.

Дом Джиджи Хадид

Я провела весь прошлый год в процессе осуществления своего проекта мечты. Разумеется, я закончила эту работу аккурат перед карантином, который провела за городом… но сейчас я очень рада, что в скором времени проведу время в этих особых уголках своего дома, которые создавались при помощи моих любимых творческих друзей, которые согласились с моими идеями и не называли меня сумасшедшей. А также — при помощи моей мамы, которая лучший советчик при декоративном преображении жилища (она называла меня спятившей в самые важные и нужные моменты). Спасибо вам всем за все.

По-видимому, эта публикация значит, что Джиджи закончила проводить время с семьей на ранчо в Пенсильвании и в ближайшее время будет обживать свои преобразившися апартаменты в Нью-Йорке. В числе внесенных моделью декоративных изменений — коллаж из постеров New Yorker в уборной, панно из разноцветной пасты в кухонных шкафах, софа в гостиной, украшенная фирменным узором модного дома Missoni, подушки от друга-дизайнера Jean Paul Gaultier… Одну из картин для гостиной создал друг Джиджи, художник Остин Вейнер, а в личной гримерной висит полотно уже другого творца — Имена Харрингтона. В доме Джиджи много света и ярких красок, а также замысловатых узоров, к которым модель, по-видимому, питает особую слабость.

Всего в апартаментах Джиджи в Нью-Йорке две спальни. Но вполне возможно, что прямо сейчас модель занимается разработкой еще одной комнаты — детской. Напомним, что в мае этого года стало известно, что Джиджи и ее возлюбленный Зейн Малик впервые станут родителями. Затем новость подтвердила мама модели Иоланда Хадид, после чего на связь с прессой вышла и сама Джиджи – о своей беременности она впервые рассказала в эфире шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Рождение первого ребенка 25-летняя модель ожидает этой осенью. 





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / В московский суд поступило дело Ефремова

25.07 / Disney переносит премьеры “Мулана” и “Аватара”

23.07 / Пушков отправил “на помойку” доклад о вмешательстве России в политику Великобритании

18.07 / Мнение: Запись переговоров эстонского наемника убитого под Зайцево

07.07 / Референдум Шредингера

21.07 / «Я не представляю себе, как Беларусь без Александра Григорьевича»

15.07 / Мнение: Подрыв российско-турецкого патруля

17.07 / Эксперты назвали 10 худших машин для покупки на вторичном рынке

22.07 / В Мексике «восстала из-под земли» древняя гробница

29.06 / Мнение: “Лыня”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска