Звезда “Ривердейла” Лили Рейнхарт рассказала о жизни на карантине после расставания с Коулом Спроусом: “Мне ничего не хочется делать”

26.07.2020, 16:50, Разное

В конце весны стало известно, что исполнители главных ролей в популярном сериале “Ривердейл” расстались — и с тех пор папарацци не дают покоя Коулу Спроусу и его бывшей возлюбленной Лили Рейнхарт. Правда, куда более пристального внимания, в силу своего более активного досуга — удостаивается именно Коул. Сначала репортеры сфотографировали его появление на протестах вместе с моделью Кайей Гербер, затем он попал в объектив вместе с еще одной коллегой по “Ривердейлу” (и подругой Рейнхарт) Мэделин Петиш, после поужинал с таинственной особой, а затем провел вечер в компании аж четырех двушек разом.

Как стало известно после недавнего прямого эфира в Instagram Лили, все то время, что ее бывший бойфренд активно развлекается (в том числе и с ее коллегами по сериалу) сама девушка пытается разобраться в себе и побороть депрессию и состояние тревожности. А также — побороть страх больших скоплений людей и улицы в принципе.

У меня есть какое-то дело на день, простая задача, но я не хочу делать это. Например, поехать на почту. И я не могу заставить себя сделать это, не хочу оставлять дома свою собаку, надевать маску… Мне ничего не хочется. Я могу сделать что-то, но тогда я подвергну себя стрессу и буду нервничать. Я постоянно переживаю из-за каких-то мелочей.

— рассказала Лили своему собеседнику, американскому писателю Силвестру МакНатту.

Лили РейнхартВ том же время она призналась, что совсем не против сейчас проводить время дома и просто сделать паузу после интенсивных съемок в “Ривердейле”.

Четыре года назад моя карьера сделала резкий скачок вперед, и у меня не было времени, чтобы до конца осознать это и понять тот новый мир, в котором я оказалась. Потому прошедшие четыре месяца оказались очень важны для меня. Сейчас я пытаюсь воспользоваться тем временем, что у меня появилось. Когда у тебяне так много работы, начинаешь задумываться о своих переживаниях и травмах, проживать их. Мне повезло, потому что я могу позволить себе разговоры с психотерапевтом раз в неделю и могу воспользоваться какими-то способами лечения. У многих людей нет и такой возможности.

Напомним, что Лили Рейнхарт начала встречаться со своим (теперь уже бывшим) бойфрендом Коулом Спроусом в 2018 году, познакомившись с ним на съемочной площадке сериала “Ривердейл”. Летом 2019 года в прессе ходили слухи об их расставании, но тогда пара их опровергла. В апреле этого года появилась информация о том, что Спроус изменил своей девушке с Кайей Гербер, что в итоге оказалось выдумкой. Актеры такую шумиху вокруг своих отношений не только не поддержали, а резко раскритиковали. Лили, например, написала гневное письмо в Twitter, назвав эту социальную сеть “токсичной”. Прошел месяц, и сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались. Но вместе выходить в свет – или же просто на прогулку – Лили и Коул с тех пор перестали.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт