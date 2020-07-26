Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

26.07.2020, 13:25, Разное

В Москве, как и во многих городах России, еще в июне были смягчены или полностью сняты правила самозиоляции. Однако вирус COVID-19 продолжает наносить свой урон планете, а положительные результаты теста на это заболевание в стране каждый день прявляется у более чем 6 тысяч человек. Сегодня такой же тест на коронавирус сдала известная ведущая Настя Ивлеева и ее супруг Элджей. Результат — положительный, о чем она сама и сообщила своим подписчикам в Instagram.

Подтвержденный, Мой муж и я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и тд и тп расскажу чуть позже, в след посте.

— написала Ивлеева. Судя по сториз в ее блоге, вместе с Настей сейчас живет ее мама, которая теперь находится в зоне риска. По-видимому, болезнь не сильно повлияла на жизнь ведущей — она продолжает записывать ролики и видео и активно общаться с подписчиками. Не так давно она также запустила свое новое шоу на YouTube. Еще в конце июня она объявила о том, что планирует ворваться на платформу с новой вариацией своего проекта “Прямой карантин», а уже в июле представила первый выпуск шоу “З.Б.С.”, что расшифровывается как “Звезды. Бабки. Ставки”, в качестве первого гостя пригласив народного артиста России Николая Баскова.

Настя Ивлеева и Элджей

Муж Ивлеевой Элджей пока не делал публикаций по поводу своего диагноза, но иронично написал в сториз: “У меня корона. Значит, я король”. Напомним, Настя Ивлеева и Элджей поженились в прошлом году – 4 июля 2019 года. Сделали это тайно, в “скромной обстановке”, но вскоре в интервью Ивану Урганту телеведущая призналась, что действительно замужем. Пара недавно отметила годовщину свадьбы — многие раскритиковали этот праздник за его формат. На торжестве гости и пара стреляли в воздух из оружия — по словам Ивлеевой, патроны были холостыми. Также Настя и Элджей, исправно соблюдавшие карантин весной, летом начали устраивать вечеринки и вели активный образ жизни без соблюдения социальной дистанции.