Курбан-Байрам во время коронавируса

26.07.2020, 11:16, Разное

В России из-за коронавируса уже ограничили празднование Курбан-Байрама, одного из главных мусульманских праздников года: в этот раз он приходится на 31 июля. В Таджикистане в этом году Курбан-Байрам состоится, но без обязательного коллективного намаза: все мечети по-прежнему закрыты, а решение об отмене коллективной молитвы было принято по рекомендации штаба по борьбе с коронавирусом. Не было в этом году и хаджей (паломничества в Мекку) из-за того, что Саудовская Аравия уже несколько месяцев не принимает паломников.

В Таджикистане уже месяц как открылись все рынки, кафе, рестораны и магазины, но уже три месяца как закрыты мечети. Открывать их никто не торопится, даже ради праздника. Несмотря на то, что точкой отсчета начала Курбан-Байрама является именно коллективный намаз, главный муфтий Таджикистана успокаивает: даже на случай его отмены в исламе есть конкретные рекомендации.

– Жертвоприношение и празднование Курбан-Байрама проходит всегда после намаза. Но так как молитвы не будет ни в одной мечети страны, жертвоприношение можно сделать и через час после восхода солнца, – объясняет муфтий Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода. – Наибольшая польза и вознаграждение свыше будет, если сделать это по окончании времени полуденного намаза.

Представители духовенства дают и другие советы, которых нет в Коране. В дни праздника из-за эпидемии они не рекомендуют ходить в гости – вместо этого отмечать Курбан-Байрам рекомендовано в узком семейном кругу. Также имамы не советуют отпускать детей в традиционные походы к соседям за сладостями и предлагают заранее сходить на могилы близких, чтобы избежать столпотворения на кладбищах в день праздника.

– В исламе нет рекомендации по посещению могил именно в дни праздника, но наш народ традиционно ходит на кладбища, где похоронены их близкие, чтобы помолиться за них и почтить память усопших, – говорит Джамолиддин Хомуши, сотрудник Исламского центра Таджикистана. – Мы только рекомендуем делать это не как обычно, в праздничные дни, а сходить заранее, чтобы не создавать большого скопления.

Чиновники Комитета по делам религий Таджикистана говорят, что решение о закрытии мечетей было принято не зря: за последние месяцы коронавирус выявили уже у 43 работников мечетей настоятелей и чиновников от религии.

– Из сотрудников Исламского центра этим вирусом переболели шесть глав отделов, один рядовой работник и девять ведущих специалистов, –перечисляет Хусейн Шокиров, сотрудник комитета по делам религий Таджикистана. – Также заразились 27 сотрудников различных мечетей. Практически все они выздоровели за исключением четверых настоятелей мечетей: они все еще болеют. Один работник мечети района Ашт скончался от последствий вируса.

Чиновники уточняют, что практически все сотрудники мечетей заболели после проведения заупокойных молитв на похоронах.

В комитете по делам религий также сделали объявление по проведению паломничества в Мекку на следующий год. В хадж по квоте из Таджикистана отправятся только те, кто должен был сделать это в этом году, но из-за закрытых границ остался дома.