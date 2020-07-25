Иван Ургант показал подросших дочерей

25.07.2020, 11:55, Разное

Пока границы остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, россиянам остается лишь одно – путешествовать во время долгожданного отпуска по своей стране. Кто-то выбирает Сочи, кто-то Крым, ну а телеведущий Иван Ургант отправился с семьей в Новгородскую область.

В городе Старая Русса Иван вместе с супругой Натальей Кикнадзе он показал дочерям Нине и Лере Дом-музей Ф. М. Достоевского. Судя по отзыву Урганта в Instagram, экскурсия девочек впечатлила:

Прелесть, эта ваша Старая Русса, Федор Михайлович! P.S. Соберетесь, обязательно просите экскурсию от Сергея Леонидовича! У нас после его рассказа 12-летняя Нина попросила купить воспоминания жены Достоевского. А 4-летняя Лера куклы LOL с лицами братьев Карамазовых.

Наталья Кикнадзе с дочками Ниной и Лерой Иван Ургант с дочками Ниной и Лерой

Напомним, вместе с супругой Натальей Кикнадзе Иван Ургант воспитывает трех дочерей: 3-летнюю Валерию, 10-летнюю Нину и 18-летнюю Эрику, дочь Натальи от первого брака. В Старую Руссу вместе с семьей Эрика не поехала по уважительной причине – девушка сейчас находится в США. Она живет в Нью-Йорке, где учится в школе дизайна Parsons по специальности “Современное искусство и фотография”.

В декабре прошлого года Эрика оказалась в центре расистского скандала. Девушка, которая летом отметила 19-летие, с осени начала публиковать кадры со своим бойфрендом Мусой, но широкой огласке их роман был предан в декабре. Тогда русскоязычные комментаторы буквально завалили девушку расистскими комментариями в адрес парня – афроамериканца, и ей пришлось дать им отпор. Отпор хейтерам недавно дал и Иван Ургант, в эфире шоу “Вечерний Ургант” рассказав о том, что одобряет выбор Эрики:

У меня тоже старшая дочь… Мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Согласовали. Я сам выбирал.

Нина Ургант