 

За атакой на российских военных в Хасаке стоит Турция?

25.07.2020, 6:48, Разное

24.07.2020    Дмитрий Салов  

Подробности обстрела российских военных в Дербасии 16 июля.

Напомним, что тогда в результате атаки беспилотными летательными аппаратами было ранено двое российских военнослужащих. В тот день с утра неизвестный беспилотник сбросил мины на станцию технического обслуживания на окраине Дербасии. Ранение получили два человека. Для фиксации происшествия на место выехали российские военнослужащие. И в момент обследования территории по группе был нанесен удар с помощью дрона-камикадзе.

Через два дня наша съемочная группа оказалась на месте происшествия. Курды показали нам неразорвавшуюся мину, которую использовали для утренней атаки. Ее нашли так поздно только потому, что она пробила крышу старого минивэна, который стоял на базе хранения. Мина не сдетонировала и, пробив крышу, осталась лежать в багажнике.

Мина была произведена в Турции. Обломки дрона-камикадзе также напоминают модель Kargu, которая стоит на вооружении ВС Турции. Все это говорит о том, что скорее всего за атакой стоит турецкая сторона. Более подробная информация будет представлена в нашем сюжете из провинции Хасаке, который будет загружен сегодня.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Звезда сериала “Сверхъестественное” Джеффри Дин Морган может сыграть в третьем сезоне “Пацанов”

24.07 / В ООН предложили раздать бедным деньги из-за пандемии коронавируса

09.07 / Двойное тестирование позволяет предсказывать тяжелое течение COVID-19

26.06 / Странный череп найден на ранчо в Техасе

15.07 / Мнение: Пары одного типа имиджа

20.07 / Мнение: Анонс 19-го теста

06.07 / Мнение: Нормальный новый лидер

28.06 / Вражда продолжается: Райан Рейнольдс испортил онлайн-вечеринку Хью Джекмана

12.07 / «Высший приоритет правительства»

28.06 / Мнение: Чего боится Потанин?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска