За атакой на российских военных в Хасаке стоит Турция?

25.07.2020, 6:48, Разное

24.07.2020 Дмитрий Салов

Подробности обстрела российских военных в Дербасии 16 июля.

Напомним, что тогда в результате атаки беспилотными летательными аппаратами было ранено двое российских военнослужащих. В тот день с утра неизвестный беспилотник сбросил мины на станцию технического обслуживания на окраине Дербасии. Ранение получили два человека. Для фиксации происшествия на место выехали российские военнослужащие. И в момент обследования территории по группе был нанесен удар с помощью дрона-камикадзе.

Через два дня наша съемочная группа оказалась на месте происшествия. Курды показали нам неразорвавшуюся мину, которую использовали для утренней атаки. Ее нашли так поздно только потому, что она пробила крышу старого минивэна, который стоял на базе хранения. Мина не сдетонировала и, пробив крышу, осталась лежать в багажнике.

Мина была произведена в Турции. Обломки дрона-камикадзе также напоминают модель Kargu, которая стоит на вооружении ВС Турции. Все это говорит о том, что скорее всего за атакой стоит турецкая сторона. Более подробная информация будет представлена в нашем сюжете из провинции Хасаке, который будет загружен сегодня.