Как обычная семья: кронпринц Дании Фредерик и принцесса Мэри на пляже Скагена

24.07.2020, 20:20, Разное

Из года в год наследный принц Дании Фредерик, его супруга, кронпринцесса Мэри, и их дети – 13-летний принц Кристиан, 12-летняя принцесса Жозефина и 8-летние близнецы, принцесса Изабелла и принц Винсент – проводят свои летние каникулы в курортном городе Скаген, который пользуется большой популярностью среди местных знаменитостей. Его называют северной жемчужиной Дании, где встречаются два моря – Северное и Балтийское.

И хотя Фредерик занимает первое место в очереди на престол и в любое время может стать правителем Дании, он и его семья на отдыхе мало чем отличаются от обычных граждан их страны. Фредерик и Мэри с детьми купаются в море, прогуливаются с собакой, отдыхают на пляже, катаются на велосипедах или просто сидят в обнимку на берегу и о чем-то мило беседуют. Папарацци тем не менее такие прозаичные эпизоды из жизни монархов очень интересны, поэтому они не упускают возможности сделать заветные кадры.

Кронпринц Фредерик с другом Принцесса Мэри

Напомним, свою судьбу наследник датского престола встретил в сиднейском пабе во время летних Олимпийских игр 2000 года. Австралийка Мэри Дональд­сон, работавшая в сфере рекламы, понятия не имела, кто ее новый знакомый. Своим поведением Фредерик не выдал знатного происхождения и представился незнакомке просто “Фредом” (памятуя о том, как однажды принц Фредерик не прошел фейсконтроль в баре в Брисбене, легко поверить в эту историю).

Во время первой встречи мы обменялись рукопожатиями. Я понятия не имела, что он принц. А через полчаса ко мне подошел кто-то и сказал: “Ты знаешь, кто это?”.

После того как принц уехал в Данию, у них с Мэри начался дистанционный роман – со звонками, сообщениями и короткими встречами. Спустя год Мэри переехала жить в Европу. Королевской семье она была представлена в апреле 2002-го, а через полгода королева Маргрете дала благословение на брак, и Фредерик сделал своей избраннице предложение в Риме.

Чтобы стать женой будущего короля, Мэри пришлось отказаться от австралийского гражданства, перейти из пресвитерианской в датскую лютеранскую церковь, в совершенстве овладеть датским языком и дать свое согласие на отказ от всех рожденных в браке детей в случае развода. Только когда будущая кронпринцесса подписала все необходимые бумаги, была назначена дата свадьбы. Свадьба пары состоялась 14 мая 2004 года и была устроена по всем канонам датской монархии, однако Мэри внесла в нее особый колорит – в частности, пригласила выступать на церемонии свою любимую австралийскую рок-группу.