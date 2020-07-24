В гостях у Шайи ЛаБафа: экскурсия по особняку актера за 2 миллиона долларов в Лос-Анджелесе

24.07.2020, 20:20, Разное

В марте звезда “Трансформеров” и “Арахисового сокола” приобрел себе новый дом за 5 миллионов долларов в районе Пасадены, округ Лос-Анджелес. Теперь же, по-видимому, озадачившись переездом, актер решил расстаться со старым жилищем – куда более скромным особняком в еще одном районе Голливуда Шерман-Оакс. Цена вопроса – 2.25 миллионов долларов, на миллион больше той суммы, за которую ЛаБаф приобретал этот дом в 2009 году (тогда он заплатил 1.81 миллион).

Дом Шайи ЛаБафа

Дом площадью в скромные – по местным меркам – 232 квадратных метра насчитывает три спальни и ванные комнаты, гостиную, кухню и столовую, а небольшой гараж возле особняка вместит в себя две машины. Само здание – с его окнами в пол и кремовыми стенами – гармонично вписывается в окружающую постройку флору: зеленые деревья и кустарники. Бояться же любопытных соседей будущим жильцам точно не стоит – недвижимость окружает высокий забор и ворота на замке, на входе же в сам дом установлены двойные двери, выкрашенные в стильный изумрудный оттенок.

Одна из гостевых спален снабжена выходом прямо в сад, в другой комнате стоит небольшая библиотека и подобие домашнего офиса. Несмотря на скромные размеры бывшего гнездышка актера, здесь также есть бассейн, окруженный лежаками. Дом расположен на склоне, и после водных процедур можно будет принимать солнечные ванны с видом на близлежащую долину Сан Фернандо.

К слову, в новом доме Шайи, несмотря на его более внушительные габариты, бассейна как раз нет. По-видимому, это был не главный критерий отбора для актера, и теперь он с легким сердцем расстается с постройкой 1950 года, которая стала его первым местом жительства после отъезда из отчего дома.