Самая милая тренировка на свете: Льюис Хэмилтон занимается спортом со своим бульдогом

24.07.2020, 19:10, Разное

На самоизоляции далеко не у каждой знаменитости были под рукой гири и штанги, позволяющие проводить силовые тренировки в домашних условиях. Вместо них использовались любые подручные бытовые средства (хотите знать как – посмотрите на метод Криса Хемсворта), а когда и проходящие мимо домашние: например, Криштиану Роналду начал тренироваться не без помощи своих детей. На подмогу же гонщику Льюису Хэмилтону в этом вопросе пришел его верный пес Роско. И, по-видимому, бульдог и его хозяин настолько полюбили совместные занятия спортом, что продолжают их и теперь. Именно такой вывод можно сделать после новой записи в Instagram.

Мы с Роско ушли во все тяжкие. Работа в команде – это работа мечты,

– подписал ролик с любимым питомцем Хэмилтон.

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Публикация от Lewis Hamilton (@lewishamilton)23 Июл 2020 в 9:49 PDT

Хотя занимается на видео лишь один Льюис, а Роско выступает в качестве снаряда, беспокоиться за физическую форму пса не приходится. Не так давно Хэмилтон объявил, что его собака теперь придерживается того же режима питания, что и он – то есть, попросту говоря, Роско стал веганом. И, кажется, сама собака не имеет ничего против такого расклада.

С тех пор как он перешел на веганскую диету, его шерсть стала мягче, лапы перестали отекать, он больше не хромает из-за боли, вызванной артритом, а еще он стал свободнее дышать. Очень рад результату!

– рассказал Хэмилтон. Сам Льюис перешел в ряды вегетарианцев в 2017 году, а после исключил из рациона и рыбу. Теперь же, по-видимому, и его пес будет вносить свой посильный вклад в сохранение животного мира на планете.

Роско

Роско стал самой известной собакой в Формуле-1, когда хозяин начал брать его на Гран-при. У Роско есть собственный аккаунт в Instagram – @roscoelovescoco. Там на него подписано 178 тысяч человек. В середине июня Льюис сообщил, что его вторая собака по кличке Коко умерла.

Льюис и Роско