 

Полет нормальный: Анджелина Джоли с дочерьми Захарой и Вивьен и сыном Джоном (ранее – Шайло) в аэропорту Бербанка

24.07.2020, 13:10, Разное

Вчера Анджелину Джоли с детьми заметили в аэропорту Бербанка округа Лос-Анджелес. Семья в неполном составе вернулась из короткого путешествия по стране. Для перелета был выбран частный джет. Куда именно ездили Джоли-Питты, неизвестно.

Компанию Джоли составила 15-летняя Захара, 12-летняя Вивьен и 14-летний Джон – так теперь официально зовут Шайло, первую биологическую дочь Анджелины и Брэда Питта. О том, что девочка сменила имя, впервые заговорили в декабре прошлого года. 

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен и сыном Джоном (ранее известным как Шайло)

Как сообщали западные СМИ, в частности, французское издание El Intransigente, в апреле 2018 года в возрасте 12 лет девочка начала принимать гормональные препараты. Также несколько раз Шайло ложилась в Центр хирургии Younique в Санта-Монике в сопровождении своей матери, однако с какой целью – неизвестно.

В декабре 2019 года Шайло Нувель Джоли-Питт (полное имя девочки) якобы официально сменила имя на Джон, причем, по словам ее же родителей, так она себя просила называть еще в четыре года. Также Шайло попросила их отрезать ее белокурые локоны и впредь покупать только одежду для мальчиков. 

ЗахараАнджелина Джоли с дочерью Вивьен





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