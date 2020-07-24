Поклонники беспокоятся за состояние Бритни Спирс после ее нового видео: “Мы хотим знать, в порядке ли ты”

24.07.2020, 11:55, Разное

В последние недели в сети набирает популярность движение “Спасите Бритни”: под таким хэштегом в интернете появляются сообщения поклонников Спирс о том, что их любимая звезда находится в заточении и пребывает не в себе. В основе этих предположений – неподтвержденные (пока) данные и некое тайное письмо Бритни, которое опубликовал ее друг и фотограф Эндрю Гэллери. Из-за этих документов поклонники уверены, что певица находится в полной власти своего отца, который долгие годы является ее опекуном, и не может даже сходить за кофе или выйти на улицу без его разрешения. Сама Бритни пока никак не комментирует призывы “спасти” ее, но недавно по этому поводу высказалась ее сестра Джейми Линн. Сегодня же в сети появился новый ролик с участием певицы – но и он не успокоил взволнованных подписчиков.

В видео певица стоит на желтом фоне и отвечает на вопросы поклонников – при этом сами эти вопросы довольно странные и, судя по комментариям под публикацией, совсем не относятся к тем темам, которые действительно были интересны фолловерам.

Итак, первый вопрос – мой любимый диснеевский фильм – и это, конечно же, “Холодное сердце”… Мне очень нравятся отношения Эльзы и Анны в этом мультфильме… Мой любимый художественный фильм – это “Выходной день Ферриса Бьюллера”. Во сколько я ложусь спать? Где-то между 11:30 и полуночью. Мой любимый цветок – роза. Моя первая машина – появилась у меня, когда мне было 17 лет, и у меня практически не было штрафов за вождение, лишь один,

– говорит Бритни на видео.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)23 Июл 2020 в 5:36 PDT

Этот безобидный ролик совсем не обрадовал поклонников. “Кто задавал эти вопросы, их не было ни в одном комментарии?”, – удивился один из подписчиков. “Вообще-то мы просто хотим узнать, в порядке ли ты”, – написал другой. Между тем о ситуации вокруг Бритни Спирс сегодня также высказался ее 43-летний брат Брайан, который дал большое интервью. Мужчина признался, что мало чего знает о кампании, развернутой фанатами Бритни, но подтвердил тот факт, что она по-прежнему находится под опекой своей семьи.

Очевидно, раньше в этом была явная нужда – учитывая все то, что происходило с Бритни. Сейчас же ситуация несколько изменилась, но мы все надеемся на лучшее. И да, последнее слово в этом вопросе 100% за опекунами Бритни… Давайте предположим на миг, что мы все отменим и она будет сама заниматься своими ежедневными делами. Думаю, это будет огромный вызов для нее, как, например, вождение. Она же самый ужасный водитель в мире, и я не шучу, хоть и люблю ее всем сердцем. Бритни не лучший водитель, и поэтому никто не заставляет ее делать это.

После этого неоднозначного заявления Брайан также добавил, что у каждого из членов семьи Спирс – особенно у женщин, есть свой взгляд на эту проблему, что не мешает им прийти к единому решению по вопросам опеки.

Бритни Спирс с сестрой Джейми, матерью Линн, отцом Джеймсом (крайний справа) и братом Брайном, нулевые годы

Напомним, в 2019-м появились сообщения о том, что Джеймс Спирс передал все свои полномочия помощнице Джоди Монтгомери. Также сообщалось, что Спирс-старший поднял руку на своего старшего внука Шона на глазах у младшего Джейдена. Однако, судя по новым данным, мужчина по-прежнему принимает ключевые решения в жизни певица. Также не так давно мать Бритни Линн подала прошение на контроль над трастовым фондом певицы и намерена быть более включенной в процесс опеки над ее дочерью. По мнению поклонников Спирс, это решение также подтверждает, что в семействе исполнительницы все не так гладко. Однако пока что первое заседание по этому делу было сорвано: по сообщениям в западных СМИ, некие неназванные индивиды пожаловались на плохую видеосвязь (Бритни не присутствовала на заседании и должна была связаться с судьей по видео) и устроили в зале скандал.

Бритни и Линн Спирс, 2000-е годы