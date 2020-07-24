Мнение: США объявили о начале новой холодной войны

24.07.2020, 11:48, Разное

Йорба-Линда – маленький городишко на юге Калифорнии вошёл в историю 9 января 1913 года, когда там родился Ричард Никсон – будущий 37-й президент США. Теперь же Йорба-Линда встаёт в один ряд с городком Фултоном в штате Миссури, где Уинстон Черчилль 5 марта 1946 года объявил о начале Холодной войны.

Выступая вчера в Библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линда, о начале Новой холодной войны объявил уже государственный секретарь США Майкл Помпео – холодной войны между США и КНР.

Первая Холодная война начиналась в условиях победы Объединённых Наций во Второй мировой войне. Противники были разгромлены, сломлены, принуждены к безоговорочной капитуляции, а их территории оккупированы. Такие островки нейтральных государств, как Швеция, Швейцария или Испания, можно не брать в расчёт. Мир стал однополярным. Поэтому объявление холодной войны между бывшими союзниками реально безальтернативно разделило мир на два блока: капиталистический во главе с США и социалистический во главе с СССР. Третьей силе в марте 1946 года в мире было взяться неоткуда.

Возникшее затем движение неприсоединения опять же не обладало ни выраженной позицией, ни субъектностью, позволявшей ему стать третьей силой. Скорее – это был неподеленный кусок пирога.

Сегодняшний мир чем-то похож. Он тоже был однополярным по итогам победы Запада в Холодной войне. И тоже раскалывается изнутри. Но насколько такой раскол безальтернативен? Насколько РФ или Индия готовы будут занять в таком расколе чью-то однозначную сторону? В любом случае с 2013 года политика Запада активно толкает Россию в объятия коммунистического Китая. Изменится ли этот подход Запада теперь? Уверен ли Запад, что хочет видеть противником не просто КНР, но КНР в союзе с Россией?

В 1971 году, как раз при президенте Никсоне, США резко изменили отношение к коммунистической части Китая, влив в его экономику гигантские средства, чтобы за счёт китайских ресурсов сдержать СССР и исправить внутренние дисбалансы в собственной экономике. А ведь до этого отношения между США и КНР были гораздо хуже, чем сегодня между США и Россией: США по-просту не признавали пекинское правительство законным правительством Китая, поддерживая дипломатические отношения с правительством Китайской Республики в Тайбэе. Между Россией и США по меньшей мере сегодня есть дипломатические отношения.

Может ли партия 1971 года быть разыграна заново? Только теперь у РФ и Китая есть шансы поменяться ролями в этой игре. Думаю, вскоре увидим.

А тот вариант глобального мира, в котором мы привыкли жить за 30 лет настолько, что начали было наивно полагать, что он и есть единственно возможный «конец истории», вчера завершился. В Йорба-Линда тому миру была поставлена жирная точка.

Для этого были очевидные макроэкономические предпосылки, поэтому такое развитие событий прогнозируемо и ожидаемо для тех, кто мыслил логически, а не по методичкам. Как примерно понятны и направления дальнейшего развития, как для США, так и для материкового Китая. Но об этом стоит поговорить подробно и отдельно в другой раз.

Словом, с началом новой эры вас! Хотите вы того или нет, она началась.

Источник: блог Антона Любича.