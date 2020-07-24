 

Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци за фотографии сына Арчи, сделанные на территории их дома

24.07.2020, 10:42, Разное

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в США с надеждой на лучшую жизнь – в Великобритании им не давали покоя таблоиды и королевский протокол. В родной для Меган Калифорнии супруги мечтали найти тихую гавань. Но не тут-то было. Если в Лондоне их частная жизнь была защищена монархией, то в Америке – стране свободы и равноправия – такие правила уже не действуют.

Вот уже который месяц папарацци атакуют самую желанную на страницах журналов и сайтов парочку. Сначала Гарри и Меган караулили на выходе из их резиденции в Лос-Анджелесе, а когда Меган и Гарри просто перестали из нее выходить, папарацци запаслись беспилотниками.

На прошлой неделе по американским СМИ разлетелись снимки малыша Арчи и его бабушки Дории Регланд. Мама Меган прогуливалась с внуком по территории особняка, в котором сейчас живут супруги. При этом в прессе снимки подавались как сделанные в одном из общественных пространств Малибу – чтобы не нарваться на иск о вторжении в частную жизнь. Как несложно догадаться, трюк не удался. В иске, переданном вчера в лос-анджелесский суд, герцог и герцогиня утверждают, что Арчи никогда не был на публике в США и тем более в Малибу.

Папарацци запускают беспилотники всего в 20 футах над домом Меган и Гарри и иногда по три раза в день, чтобы сделать фотографии пары и их маленького сына в их частном доме. Некоторые летали на вертолетах над задним двором их дома, начиная с пяти утра и до семи вечера, при этом доставляя беспокойство не только семье, но и их соседям,

– объясняет адвокат супругов Майкл Камп.

Меган и Гарри требуют штрафа для фотографа, изданий, которые приобрели его снимки, а также возмещение морального ущерба и покрытия расходов на адвоката и судебный процесс.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Sohu: США понесут огромные убытки из-за новейших двигателей РФ ПД-14

07.06 / Эксперты: Перенесенная ранее простуда не обеспечивает организм защитой от коронавируса

16.06 / Ученые создали носимый пластырь для эффективности лечения рака кожи

13.05 / Кейт Бекинсейл высмеяла кулинарные мастер-классы знаменитостей, “сделав” пиццу из своего кота

17.06 / “Невозможно налюбоваться!”: Подкаминская выставила напоказ грудь

17.06 / Втянутый в мерзкий скандал Евгений Петросян: Это какая-то провокация

28.05 / «Во многом помогает дочка»: Ирина Отиева рассказала об экономии на карантине

01.06 / Есть губы, зубы и язык: Девочка родилась со вторым ртом на подбородке

05.07 / Похожий на SARS-CoV-2 коронавирус хранился в Уханьской лаборатории с 2012 года

14.05 / Майна, вирус!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска