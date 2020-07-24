Меган Маркл и принц Гарри подали в суд на папарацци за фотографии сына Арчи, сделанные на территории их дома

24.07.2020, 10:42, Разное

Герцог и герцогиня Сассекские переехали в США с надеждой на лучшую жизнь – в Великобритании им не давали покоя таблоиды и королевский протокол. В родной для Меган Калифорнии супруги мечтали найти тихую гавань. Но не тут-то было. Если в Лондоне их частная жизнь была защищена монархией, то в Америке – стране свободы и равноправия – такие правила уже не действуют.

Вот уже который месяц папарацци атакуют самую желанную на страницах журналов и сайтов парочку. Сначала Гарри и Меган караулили на выходе из их резиденции в Лос-Анджелесе, а когда Меган и Гарри просто перестали из нее выходить, папарацци запаслись беспилотниками.

На прошлой неделе по американским СМИ разлетелись снимки малыша Арчи и его бабушки Дории Регланд. Мама Меган прогуливалась с внуком по территории особняка, в котором сейчас живут супруги. При этом в прессе снимки подавались как сделанные в одном из общественных пространств Малибу – чтобы не нарваться на иск о вторжении в частную жизнь. Как несложно догадаться, трюк не удался. В иске, переданном вчера в лос-анджелесский суд, герцог и герцогиня утверждают, что Арчи никогда не был на публике в США и тем более в Малибу.

Папарацци запускают беспилотники всего в 20 футах над домом Меган и Гарри и иногда по три раза в день, чтобы сделать фотографии пары и их маленького сына в их частном доме. Некоторые летали на вертолетах над задним двором их дома, начиная с пяти утра и до семи вечера, при этом доставляя беспокойство не только семье, но и их соседям,

– объясняет адвокат супругов Майкл Камп.

Меган и Гарри требуют штрафа для фотографа, изданий, которые приобрели его снимки, а также возмещение морального ущерба и покрытия расходов на адвоката и судебный процесс.