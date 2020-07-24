В Нью-Йорке на горе Страдание происходит нечто странное

24.07.2020, 6:49, Разное

В пределах города Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд возвышается поросшая лесом скала под названием гора Мизери ("Страдание").

Это амбициозное название для этого места, потому что скала даже и на скалу то не особо похожа, это просто крупный холм, возвышающийся над остальной территорией острова.

Каждый день мимо этого места по скоростной автомагистрали проезжают сотни тысяч человек и большинство из них не обращает никакого внимания на гору Страдание. Однако стоило бы, ведь это место с древней историей, его боялись еще местные индейцы, и с ним связано множество странных легенд об НЛО, призраках и монстрах.

Индейцы племени матекок, которые жили тут до прибытия белых поселенцев, никогда не селились в районе горы, они верили. что это место проклято. После 1600 года сюда начали прибывать поселенцы, но им место тоже не понравилось, правда уже по другим причинам – земля тут была сухая и каменистая.

Что касается индейцев, то в придачу к проклятию, они регулярно видели тут странные огни в небе, их козы и лошади, если забредали в этот район, то бесследно пропадали. А если не пропадали, то их останки были найдены в сильно изуродованном виде, словно животных раздирал на части огромный хищник.

Во время войны за Независимость, рядом с горой Страдание произошло сразу несколько сражений, поэтому с тех пор это место также известно как то, где можно встретить призраков погибших солдат.

Одетые в грязные лохмотья, покрытые кровью, в которых с трудом можно опознать старинную военную форму, эти призраки бродят по местному лесу и иногда их видят местные жители. Чаще всего их принимают за бездомных бродяг и лишь внимательный взгляд на одежду, а также на старомодные детали в обуви и прическах позволяет сделать вывод, что это что-то иное.

Лишь когда Нью-Йорк стал уплотняться и земля тут стала дорожать, поселенцы стали селиться на этих землях, но до сих пор гора Страдание находится в особом укромном уголке, а рядом с ней не так много домов, как в других местах. Сейчас это место называется парком.

Свою долю мрачности в историю этого места внесла и психиатрическая клиника, которая была построена тут в 1700-х годах. Подобные места в прошлые века скорее напоминали бесконечные круги ада, где больные люди представляли собой для врачей лишь бесправные объекты для изучения и медицинских экспериментов.

Согласно местным байкам, пациентов так сильно мучили, что их крики были слышны во всей округе. Якобы именно тогда гора и получила свое имя Страдание. Правда клиника просуществовала недолго, спустя всего 10 лет после постройки в ней произошел сильный пожар и все сгорело.

В наши дни помимо этих историй, про гору Страдание рассказывают, что на нее лучше не забираться, потому что многие подобные туристы просто пропадают бесследно. А еще тут когда-то жил безумный старик, который долго бродил по окрестностям, а когда его задержали, то увидели, что в его сумке лежат… человеческие головы.

Во время Второй Мировой войны рядом с горой Страдание был построен госпиталь для тяжело раненых солдат, что, разумеется, внесло свою долю в темную атмосферу этого места. Солдаты часто умирали.

В 1945 году госпиталь был закрыт и даже заколочен, но в 1947 году его внезапно снова кто-то открыл и там стали работать люди. Кто это такие, никто не знал, поэтому пошли слухи, что тут находится какая-то тайная военная лаборатория.

О том, что это может быть правдой, указывалось в книге "Странные правдивые истории, странные встречи и странные места". Неназванный очевидец рассказывал, что он был солдатом в 1940-х и 1950-х, служил на базе Форт-Брэгге в Северной Каролине, и однажды он заболел какой-то необычной болезнью.

Его привезли в этот "госпиталь" у горы Страдание и он провел там около 5 месяцев. Все это время его держали в каком-то странном пограничном состоянии, похожем на бесконечный сон. Он постоянно ощущал себя уставшим, сонным, ему все это время давали какие-то непонятные лекарства. Его держали в небольшой комнате и запрещали куда-то выходить. За все время он видел там в общей сложности всего 5 человек. Они были одеты как военные врачи, но без опознавательных знаков.

Затем внезапно за 24 часа он резко выздоровел и его тут же увезли из этого здания. А когда его выводили через заднюю дверь, он мельком успел оглянуться и заметил вывеску "Зона 5".

После возвращения в Форт-Брэгге этот солдат стал пытаться понять, где его держали. Он осторожно расспросил своего друга офицера и тот по секрету пояснил ему, что "Зона 5" связана с экспериментами в "Психологической войне" и что все это очень секретно и ему надо молчать об этом.

Спустя несколько лет этот солдат ушел в отставку и потом снова приехал в Нью-Йорк. Он обнаружил это здание, но теперь оно явно было закрыто и давно никем не посещалось. Однако когда он стал расспрашивать местных жителей, он узнал, что они регулярно слышат со стороны этого здания шум и человеческие крики. Эти крики звали на помощь. Люди даже звонили в полицию, считая, что там происходит преступление, но полиция никак не реагировала.

В 1970-х годах здание этой больницы было снесено и унесло с собой все свои секреты, но до этого в 1960-х в окрестностях горы Страдание появился новый жуткий образ, некое светящееся крылатое существо. Его чаще всего видели возле дороги на кладбище.

Очевидцы несколько раз рассказывали, что возле горы Страдание они видели Людей в Черном и загадочные черные вертолеты без опознавательных знаков. А в 1980-х над горой стали часто видеть НЛО, а когда НЛО приземлился на гору, то этот район власти временно закрыли для прохода и построили внутри что-то вроде скрытых подземных бункеров. Все это тоже было, конечно же, засекречено.