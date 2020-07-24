Можно ли вернуть золотые времена?

24.07.2020, 6:00, Разное

23 июля 2020

Экономисты и аналитики финансовых компаний называют прошедшее десятилетие потерянным для России. И полагают, что стагнация экономики является главной причиной бедности значительной части россиян.

Конечно, не стоит забывать, что в 2014 году РФ выдержала два очень мощных удара: западные санкции и резкое падение цен на нефть. Что скрывать – жители РФ тоскуют по золотым временам, когда нефть стоила выше $100 за баррель, а доллар стоил около 30 руб. Слабый рубль выгоден бюджету и экспортерам, однако невыгоден всем остальным. Россияне оказались отрезанными от качественных импортных товаров и зарубежных поездок, а российские компании — от необходимых для модернизации экономики импортных технологий. Именно укрепление рубля в середине нулевых годов стало финансовой основой быстрого проникновения сотовой связи и интернета в России, а также разогрела фондовый рынок. Тогда капитализация «Газпрома» превысила $300 млрд., «Роснефти» — $100 млрд. Дисконт в оценке многих российских компаний ушел не только к развивающимся рынкам, но и к рынкам акций промышленно-развитых стран.

Можно ли вернуть золотые времена? На первый взгляд ответ отрицательный. Санкции надолго, если не навсегда. Нефть по $100 не смотрится, а доллар по 30 руб. просто невозможен. Однако, с моей точки зрения, можно зайти с другой стороны. Важны не конкретные значения макроэкономических и рыночных индикаторов, важно победить бедность. А бедность в РФ является результатом не экономической стагнации последних десяти лет, а следствием модели экономических реформ начало 90-х годов. Звучит банально, но в бедности россиян виноваты Гайдар и Чубайс. Почти каждая советская семья имела сбережения в «Сбербанке СССР», которые безвозвратно сгорели в огне гиперинфляции. Если бы советские сберкнижки можно было бы обменять на акции нефтегазовых компаний, дочек «Связьинвеста», РАО «ЕЭС России» и т.д., то результат был бы иным. РФ бы получила широкий круг мелких инвесторов. А разговоры, что олигархи украли страну, были бы намного менее популярны в обществе. Как известно, компенсации по сгоревшим советским сберкнижкам были мизерными. Да и получили их далеко не все.

Можно ли исправить ситуацию? Можно. И может быть, это покажется странным, именно через приватизацию. Государство владеет значительными пакетами акций «Сбербанка РФ», «Газпрома» и «Роснефти». На фоне санкций все три фишки обладают хорошим потенциалом роста и выплачивают неплохие дивиденды. Обменять советские сберкнижки на данные пакеты акций – смелая и заслуживающая внимания идея. При этом контроль над монополиями правительство может навсегда сохранить через механизм «золотой акции». «Золотая акция» (англ. golden stocks) — это ценная бумага, держателем которой может являться только лишь государство или субъект государства, которая не дает право собственности на предприятие, но позволяет участвовать в принятии ключевых решений на предприятии. Казна, конечно, потеряет в дивидендах, то есть в доходах бюджета, однако по бедности и наследию 90-х будет нанесен серьезный удар.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента «Альпари»