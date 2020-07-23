Скандалы: Марию Давыдову подвело «Деловое сообщество»

23.07.2020, 16:40, Разное

В Ростовском суде рассматривают уголовное дело по обвинению бывшего пресс-секретаря городской администрации за то, что она умышленно способствовала победе одного из претендентов на пиар-подряд

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего пресс-секретаря городской администрации Марии Давыдовой в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, она допустила нарушения при проведении муниципальных закупок на 40 млн руб. в рамках проекта по освещению работы администрации в СМИ. Якобы госпожа Давыдова умышленно способствовала победе одного из претендентов на подряд. Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, экс-чиновница полностью признала свою вину, и ее дело будет рассмотрено судом в особом порядке.

Руководитель управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Давыдова была задержана в декабре 2019 года у себя дома. В тот же день сотрудники ФСБ провели обыски в ее рабочем кабинете. В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по такому обвинению — четыре года лишения свободы, однако, как показывает практика, реального срока суды в таких случаях не назначают.

Основанием для уголовного дела стали материалы проверки управления ФАС по Ростовской области. Ведомство выявило нарушения при проведении муниципальных закупок на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности городской администрации. Так, в 2018 году при участии Марии Давыдовой были организованы два открытых аукциона на выбор СМИ-подрядчиков. Начальная цена контрактов была установлена на уровне 25 млн руб. и 16,7 млн руб. соответственно. В обоих случаях победителем был признан ростовский интернет-ресурс «Деловое сообщество».

Однако, как было установлено ФАС, организатор аукционов заранее предоставил победителю доступ к закупочной документации, а также дал рекомендации относительно формирования ценового предложения. Кроме того, было отмечено, что «Деловое сообщество» не оказывает информационные услуги в печатных СМИ и на телевидении, как того требуют условия закупок, а работает исключительно в интернете. В ФАС это посчитали картельным сговором.

Администрация Ростова попыталась оспорить выводы антимонопольщиков в арбитраже, но суд признал правоту надзорного ведомства.

По материалам проверки сотрудников ФСБ возбудили уголовное дело. Его единственным фигурантом стала Мария Давыдова.

Как сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах, в ходе следствия госпожа Давыдова полностью признала свою вину, и судить ее будут в особом порядке.

По словам источника, корыстного мотива в действиях обвиняемой следствием не установлено.

О роли руководителя «Делового сообщества» Дениса Штанько в этой истории собеседник “Ъ” говорить не стал. Известно, что этот интернет-ресурс был закрыт после возбуждения уголовного дела.

Александр Рубцов, адвокат Марии Давыдовой, на переданную через приемную его адвокатской конторы просьбу связаться с “Ъ” не отреагировал.

Мария Давыдова возглавила управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ администрации Ростова в 2014 году. После возбуждения уголовного дела она написала заявление об уходе. С февраля она находится под подпиской о невыезде, до этого два месяца провела под домашним арестом.

Вадим Водолазов