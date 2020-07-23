 

Скандалы: Марию Давыдову подвело «Деловое сообщество»

23.07.2020, 16:40, Разное

В Ростовском суде рассматривают уголовное дело по обвинению бывшего пресс-секретаря городской администрации за то, что она умышленно способствовала победе одного из претендентов на пиар-подряд

В Ленинском райсуде Ростова-на-Дону начинается рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего пресс-секретаря городской администрации Марии Давыдовой в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, она допустила нарушения при проведении муниципальных закупок на 40 млн руб. в рамках проекта по освещению работы администрации в СМИ. Якобы госпожа Давыдова умышленно способствовала победе одного из претендентов на подряд. Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, экс-чиновница полностью признала свою вину, и ее дело будет рассмотрено судом в особом порядке.

Руководитель управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Давыдова была задержана в декабре 2019 года у себя дома. В тот же день сотрудники ФСБ провели обыски в ее рабочем кабинете. В отношении чиновницы было возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Максимальное наказание по такому обвинению — четыре года лишения свободы, однако, как показывает практика, реального срока суды в таких случаях не назначают.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Основанием для уголовного дела стали материалы проверки управления ФАС по Ростовской области. Ведомство выявило нарушения при проведении муниципальных закупок на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности городской администрации. Так, в 2018 году при участии Марии Давыдовой были организованы два открытых аукциона на выбор СМИ-подрядчиков. Начальная цена контрактов была установлена на уровне 25 млн руб. и 16,7 млн руб. соответственно. В обоих случаях победителем был признан ростовский интернет-ресурс «Деловое сообщество».

Однако, как было установлено ФАС, организатор аукционов заранее предоставил победителю доступ к закупочной документации, а также дал рекомендации относительно формирования ценового предложения. Кроме того, было отмечено, что «Деловое сообщество» не оказывает информационные услуги в печатных СМИ и на телевидении, как того требуют условия закупок, а работает исключительно в интернете. В ФАС это посчитали картельным сговором.

Администрация Ростова попыталась оспорить выводы антимонопольщиков в арбитраже, но суд признал правоту надзорного ведомства.

По материалам проверки сотрудников ФСБ возбудили уголовное дело. Его единственным фигурантом стала Мария Давыдова.

Как сообщил источник “Ъ” в правоохранительных органах, в ходе следствия госпожа Давыдова полностью признала свою вину, и судить ее будут в особом порядке.

По словам источника, корыстного мотива в действиях обвиняемой следствием не установлено.

О роли руководителя «Делового сообщества» Дениса Штанько в этой истории собеседник “Ъ” говорить не стал. Известно, что этот интернет-ресурс был закрыт после возбуждения уголовного дела.

Александр Рубцов, адвокат Марии Давыдовой, на переданную через приемную его адвокатской конторы просьбу связаться с “Ъ” не отреагировал.

Мария Давыдова возглавила управление по информационной политике и взаимодействию со СМИ администрации Ростова в 2014 году. После возбуждения уголовного дела она написала заявление об уходе. С февраля она находится под подпиской о невыезде, до этого два месяца провела под домашним арестом.

Вадим Водолазов





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