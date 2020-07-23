В Рыбинске оборудуют бассейн спортшколы № 3
 

В Рыбинске оборудуют бассейн спортшколы № 3

23.07.2020, 16:40, Новости
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В Рыбинске в бассейне для людей с ограниченными возможностями здоровья установили системы для нагрева и очистки воды.

Средства на проведение работ были выделены в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» по направлению инициативного бюджетирования.

Работы по оборудованию бассейна для проведения восстановительно-реабилитационных занятий в спортивной школе олимпийского резерва № 3 начали еще в прошлом году. Тогда на средства, направленные депутатами ярославской областной думы, был установлен подъемный механизм и поручни. В этом году работы продолжили. Выполнена замена системы водоподготовки, которая очищает и подогревает воду.

– На протяжении двух лет вместе с коллегами из областной думы направляем из областного бюджета средства на данный объект. В этом году установка нагревательной и очистительной аппаратуры была первой необходимостью. Теперь бассейн спортивной школы соответствует требованиям СанПиН, что на сегодняшний день очень актуально, – пояснил Владимир Денисов, депутат ярославской областной думы.

– Этот бассейн не имеет большой пропускной способности, но он нужен для реабилитации и тренировок людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому направить средства на создание для них подходящих комфортных условий, на мой взгляд, очень оправданное решение, – отметила депутат ярославской областной думы Лариса Ушакова.

Из регионального бюджета депутатами думы были направлены средства в размере 200 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение работ по его установке.

– Это бассейн предназначен не для тренировок, а для реабилитации, оздоровления. За последние два года при поддержке региональных депутатов мы сильно продвинулись в этом направлении, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Олег Кондратенко. – Будем продолжать сотрудничество. В этом здании школы необходим косметический ремонт, требуют ремонта душевые, туалетные комнаты.

Инвалид-колясочник Татьяна Храпова с нетерпением ждёт возможности оценить работу нового оборудования.

– До введения ограничений из-за пандемии мы купались практически каждый день. Это единственное приспособленное учреждение такого рода в городе. Водонагреватель и водоочиститель были крайне необходимы. Сейчас изменения видны: вода стала чистой и приятной, – рассказала Татьяна Храпова.

Возобновить занятия в бассейне СШОР №3 планируют уже со следующей недели, отметили в пресс-службе администрации города.



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