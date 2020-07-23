Элла Памфилова не верит избирателям

23.07.2020, 14:46, Разное

ЦИК объявил в соцсетях голосование о том, «удобно» ли гражданам многодневное голосование. Даже в формулировке вопроса – мошенничество. Потому что, дело не в комфорте, а в том, что при многодневном голосовании начальству намного удобнее красть голоса. И спрашивать следовало иначе – согласны граждане или нет, что голосовать на выборах можно будет несколько дней?

Но даже и с формулировкой об «удобстве» многодневного голосования, ЦИК получил в Twitter пощечину – успели ответить 1.1 тыс. человек, из них 93% «против». После этого опрос был удален, а Памфилова выступила с заявлением:

– Это просто неграмотность наших сотрудников, сделали глупость. Кто может вообще размещать в соцсетях какие-то опросы? Все опросы в соцсетях – это соревнование ботов, у кого больше ботов, тот и (побеждает. – «Коммерсант»). Я сегодня дам распоряжение вообще все убрать, потому что глупость. Это нерепрезентативно.

Т.е. Памфилова хочет сказать, что те участники голосования в Twitter, которые дали 7% за схему воровства голосов, – это тоже боты? Только памфиловские? Остроумно.

Что касается нерепрезентативности, то голосование в соцсетях ЦИК интересно не презентацией мнения избирателей страны. Посетители соцсетей ЦИК, вероятно, лучше, чем обычные граждане разбираются в той мошеннической схеме многодневного голосования, который опробован Памфиловой и ее кремлевским начальством на обнулении Путина. Отсюда и такой результат в Twitter. Поэтому, как показатель мнения более заинтересованной аудитории, опрос в соцсетях ЦИК полезен.

Между прочим, несмотря на слова Памфиловой, голосование на страницах ЦИК в сетях ВКонтакте и в Фейсбуке продолжается. Там почти тот же результат, что и в Twitter. 92% – «против». Разница лишь в том, что ВКонтакте проголосовало около 24 тысячи человек, а в Фейсбуке – 12 тысяч.

Памфилова – репрезентативный представитель российского начальство. Когда мнение граждан расходится с тем, чего оно хочет, то либо игнорирует людей (как Путин протесты в Хабаровске), либо объявляет их несуществующими. Превращая, как это сделала Памфилова, в «ботов».

СерпомПо