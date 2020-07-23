Ким Кардашьян объяснила, что происходит сейчас с Канье Уэстом, и впервые прокомментировала его психическое здоровье

23.07.2020, 13:10, Разное

Во время встречи с электоратом (Канье метит в следующие президенты США) мистер Уэст рассказал, как его супруга Ким хотела сделать аборт, когда была беременна первым ребенком – дочерью Норт. Спустя несколько дней он разразился тирадой о “белом превосходстве” и попытках Ким Кардашьян и ее матери Крис Дженнер упечь его в психиатрическую лечебницу. Вчера же музыкант опубликовал в Twitter признание, что уже два года как пытается добиться развода с Ким.

Сама Кардашьян долго никак не комментировала высказывания мужа – она в принципе делает это крайне редко. Но облетевший всю мировую прессу заголовок о разводе заставил миссис Уэст все же высказаться.

Многие из вас знают, что у Канье – биполярное расстройство. Любой, у кого оно также диагностировано, или же у кого есть любимый человек с этим диагнозом, знает, как невероятно сложно и больно это понять. Я никогда публично не говорила, как это влияет на повседневную жизнь нашей семьи, потому что я защищаю детей и право Канье на частную жизнь, когда речь заходит о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна прокомментировать это из-за стигматизации и неправильных представлений о психическом здоровье.

Те, кто понимает, что такое психические заболевания или даже компульсивное поведение, знают, что семья бессильна, если только этот человек не является несовершеннолетним. Люди, которые не осознают это или далеки от такого опыта, могут осуждать семью. Они не понимают, что человек с расстройством должен сам участвовать в процессе получения помощи – и не важно, как сильно семья и друзья стараются ему помочь.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Я понимаю, что Канье подвергается критике, потому что он публичная фигура и его действия иногда могут вызвать сильные эмоции и мнения. Он замечательный, но сложный человек, который вдобавок к тому, что находится под давлением из-за того, что он артист и темнокожий мужчина, пережил болезненную потерю своей матери и должен мириться с изоляцией, которую он переживает тяжелее из-за биполярного расстройства. Те, кто близко знаком с Канье, знают его сердце и понимают его слова, которые иногда не совпадают с намерениями.

Жизнь с биполярным расстройством не умаляет и не обесценивает его мечты и творческие идеи, какими бы большими или недостижимыми они некоторым ни казались. Это часть его гения, и, как мы все видели, многие из его больших идей сбылись.

Мы как общество постоянно рассуждаем о том, что глобально нужно быть милосердными к людям, испытывающим проблемы с психическим здоровьем, однако мы также должны помнить, что нужно быть благосклонными к людям, которые в моменте переживают кризис и которым наша поддержка нужна больше всего. Я прошу медиа и общество проявить сострадание к нам сейчас, чтобы мы могли пройти через все это. Спасибо всем, кто проявил обеспокоенность за здоровье Канье, и спасибо за понимание,

– написала Ким у себя в Instagram.

Ее слова подтверждают предположения поклонников семьи, что музыкант сейчас переживает маниакальный эпизод биполярного расстройства. О том, что он страдает от этого психического состояния, Канье не раз рассказывал в своих интервью.

Канье Уэст