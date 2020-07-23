Меган Фокс и ее бойфренд Machine Gun Kelly дали первое совместное интервью о своей любви

23.07.2020, 10:47, Разное

34-летняя Меган Фокс и 30-летний музыкант Machine Gun Kelly, настоящее имя которого Колсон Бэйкер, порадовали поклонников не очередными папарацционными фото, а первым совместным интервью. Они приняли участие в записи подкаста Лалы Кент и Рэндалла Эммета – последний выступил режиссером фильма Midnight in the Switchgrass, на съемках которого и познакомилась пара. По словам актрисы и музыканта, это было любовью с первого взгляда.

Меган Фокс и Колсон БэйкерПосле первой же встречи я поняла, что он не просто родственная душа, а родственная искра. Состояние, когда душа поднимается настолько высоко, что ее можно разделить между двумя разными телами. Мне кажется, мы действительно две половинки одной души. И я не захотела скрывать это от него и призналась практически сразу, как почувствовала это,- рассказала Фокс, чувства которой совпали и с чувствами Колсона, который тихо ждал подходящего момента. Музыкант признался, что мог часами сидеть около своего трейлера, лишь бы только на миг увидеть Меган:

Я ждал, когда смогу встретиться с ней взглядом. Сейчас она выйдет из трейлера, нас разделяет всего пять шагов… И я просто сидел, ждал и надеялся.

Меган Фокс и Колсон БэйкерИх отношения развивались стремительно: уже на второй день они рассказали друг другу о том, что чувствуют, для чего Фокс пригласила Бэйкера на обед в свой трейлер. Не остановило актрису даже то, что она до сих пор состоит в браке с Брайаном Остином Грином. О том, что они расстались, рассказал сам актер в своем авторском подкасте …With Brian Austin Green. В эпизоде Брайан упомянул разлетевшиеся по миру фотографии Меган в машине Machine Gun Kelly. Когда съемки триллера Midnight in the Switchgrass были в разгаре, Грин почувствовал, что между ним и Меган появилась дистанция, а с конца 2019 года они и вовсе старались быть как можно дальше друг от друга. Брайан также уточнил, что Machine Gun Kelly не стал причиной их с Меган расставания:

Она встретила этого парня на съемочной площадке. Я с ним никогда не встречался. Но мы с Меган говорили о нем. Они пока только друзья. Я всегда уважал ее решения, она всегда принимает правильные. Я не хочу, чтобы люди думали о ней и нем как о злодеях или о том, что я жертва в этой ситуации… Я буду любить ее всегда. И я знаю, она меня тоже. Та семья, которую мы смогли построить, по-настоящему крутая и особенная. Мы по-прежнему ездим вместе на каникулы и в отпуска – для нас важно показать детям, что все хорошо. Отстой, когда жизнь так сильно меняется и то, к чему ты привык, то, что ты делал последние 15 лет, – все это меняется. Я не хочу, чтобы мы с Меган стали чужими людьми друг другу. Она была моим лучшим другом последние 15 лет, и я не хочу это терять,

Меган Фокс и Брайан Остин Грин познакомились в 2004 году на съемках сериала “Королева экрана” и вскоре после этого начали встречаться. В феврале 2009-го они объявили о расставании, однако год спустя воссоединились и поженились на острове Мауи 24 июня. Через пять лет в жизни пары вновь наступила черная полоса, и Меган подала документы на развод. Однако вскоре после этого стало известно, что они ожидают рождения третьего ребенка и расставаться не намерены. Но, как мы видим, черная полоса в отношениях пары наступила вновь.

Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьмиКликните на фото для просмотра галереи