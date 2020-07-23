Два года назад в Подмосковье изнасиловали и убили пятилетнюю девочку. Преступника до сих пор не наказали

23.07.2020, 6:55, Разное

Два года назад, 22 июля 2018 года, пятилетнюю таджикскую девочку Хувайдо Тиллозоду украли прямо во дворе ее дома в Серпухове. Почти сутки семья и добровольцы искали ребенка, но когда нашли, было слишком поздно. Мертвого ребенка обнаружили в спортивной сумке недалеко от железнодорожной станции. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили ножом.

По обвинению в убийстве был задержан 28-летний Александр Семин, который жил в Серпухове по соседству с семьей выходцев из Таджикистана. Позже выяснилось, что на Семина уже жаловались в полицию местные жители: в 2017 году еще одна жительница Серпухова обвинила мужчину в том, что он “совершил противоправные действия” в отношении ее малолетней дочери. Но полицейские, которые должны были провести проверку по делу Семина, тогда не стали заводить на мужчину уголовное дело.

Александр Семин до сих пор не осужден: все это время он находится в психиатрической клинике и может быть признан невменяемым. Уже пять раз перед судебным заседанием из Смоленской психиатрической больницы приходила справка с кратким текстом: в ней было сказано, что Семин из-за своего психического состояния не может участвовать в судебном заседании.

Родные Хувайдо убеждены, что убийца пытается уйти от ответственности и симулирует психическое расстройство. Абдусалом Саидов, отец убитой девочки, подчеркивает, что видел, как сразу после задержания мужчина вполне нормально разговаривал со своим адвокатом. Он полагает, что Семин осознавал, что делает, и теперь просто тянет время, чтобы на максимально долгий срок отложить свое попадание в тюрьму.

– Даже если он псих, он лучше чем умный разговаривает, все понимает, – говорит Саидов. И отмечает, что одна из родственниц Семина работает адвокатом и в курсе юридических процедур признания человека невменяемым.

Соседи, которые лично знали Семина, тоже не верят в помутнение рассудка. С их слов, он никогда не был “местным сумасшедшим”: был обыкновенным местным парнем, окончил школу, сожительствовал с женщиной. Единственная странность, которую за ним замечали, – в последнее время он стал прогуливаться у детской площадки.

– Никаких замечаний, за ним никто ничего не видел, нормально он себя и вел, и учился, значит, это не сумасшедший, – говорит жительница Серпухова Елизавета Кузьмина.

Адвокат семьи убитой девочки Шавкат Умаров также уверен, что Семин тянет время. Но говорит, что даже если он симулирует психическое расстройство, уйти от ответственности ему все равно не удастся. Каждые полгода обвиняемый должен подтверждать свое состояние, и это не может длиться вечно, говорит юрист.

– У нас, естественно, имеется свой взгляд на его состояние. Поэтому вся наша деятельность направлена на то, чтобы выявить и подтвердить то, что данный гражданин является здоровым. И, соответственно, не должен воспользоваться той лазейкой, которая предоставлена ему законом, – замечает юрист.

В Смоленской психиатрической больнице, где содержится Семин, не дают комментариев по поводу его здоровья. Но родные Хувайдо не исключают, что в деле Семина есть коррупционная составляющая со стороны врачей. Пока они не могут предоставить доказательство, но намерены идти до конца, пока убийца малышки не будет наказан. Саидов говорит, что его сердце особенно болит, когда он вспоминает, что в этом году Хувайдо могла бы пойти в школу.