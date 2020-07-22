Путешествие со вкусом: как племянница принцессы Дианы Китти Спенсер проводит каникулы в Италии

22.07.2020, 20:01, Разное

Старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы, – леди Китти Спенсер – в этом году по слухам должна была выйти замуж за 61-летнего Майкла Льюиса, владельца компании одежды Whistles и обладателя состояния в 102 миллиона долларов. Однако всем известный коронавирус эти планы, по-видимому, подкорректировал, и вместо подготовки к свадьбе Китти разъезжает по Европе и радует подписчиков своей Instagram-страницы живописными фотографиями из красивейших мест.

Китти на озере Альбано

Так, в начале июля она отдыхала на Лазурном берегу, на французском курорте, далее она переместилась в итальянский городок Неми, который знаменит своим Фестивалем клубники и одноименным озером.

На Лазурном берегу Рокбрюн-Кап-Мартен В городке Неми

Следующей остановкой на маршруте Китти стало озеро Альбано, в том же регионе Италии – Лацио, после ее ждал Ватикан, где знаменитость впервые побывала в Базилике святого Петра – по словам Китти, собор произвел на нее грандиозное впечатление, а приятным бонусом стало то, что насладиться его красотой она смогла в отсутствии туристических толп.

В Ватикане Собор святого Петра Собор святого Петра

Устроила себе Китти и экскурсию по Риму, где посетила в частности и летнюю резиденцию Папы Римского – дворец Кастель-Гандольфо, где находятся сады Барберини.

Один из самых особенных дней. Папа Франциск открыл сады Барберини для посетителей впервые, дворец также открыт. Его старейшие залы датируются 13-м веком. Самое невероятное и умиротворяющее место для прогулки! – поделилась впечатлениями Китти.

Китти в Риме

Китти в садах Барберини Сады Барберини

Отдельное удовольствие наблюдать за нарядами племянницы принцессы Дианы, которые все сплошь – от Dolce & Gabbana. Китти является амбассадором бренда, поэтому этот факт нисколько не удивляет. По подсчетам экспертов, стоимость ее гардероба всего за несколько дней составила 7 тысяч фунтов стерлингов.

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Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer)20 Июл 2020 в 1:08 PDT

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Публикация от Kitty Spencer (@kitty.spencer)21 Июл 2020 в 5:34 PDT

Вполне возможно, что в этом путешествии Китти сопровождает ее жених Майкл Льюис. Он сделал ей предложение в канун Рождества. В январе Майклу исполнился 61 год, он на 32 года старше своей невесты и на 5 лет старше ее отца.

Майкл сделал предложение Китти перед Рождеством. Она была в Кейптауне на каникулах и рассказала маме и остальным членам семьи об этом. Майкл любим всеми ими. Несмотря на его богатство, он очень скромный и сдержанный человек,

– сказала одна из ее подруг изданию.

Пара начала встречаться в августе 2018 года. Папарацци периодически видели их вместе на прогулках по улицам Нью-Йорка. До этого Китти встречалась с 47-летним итальянским магнатом в сфере недвижимости Никколо Бараттьери ди Сан Петро. Они были вместе 4 года, но до алтаря так и не дошли.

Напомним, Китти Спенсер – старшая из семерых детей Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы. Свое детство она провела в Южной Африке, где осталась жить с матерью после развода родителей, и позднее поступила в университет на психолога. В Лондоне Китти бывала часто и впоследствии определилась с местом жительства окончательно.

Аристократка и светская львица активно сотрудничает с модными брендами, являясь амбассадором Bulgari, участвуя в показах Dolce & Gabbana и других домов. Под венец Китти пойдет впервые. А для ее жениха, уроженца ЮАР Майкла Льюиса, это будет второй брак. У него есть трое взрослых детей от первой супруги Леолы.