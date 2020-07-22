Модель Агнесс Дейн ждет второго ребенка

22.07.2020, 14:25, Разное

Никаких публикаций в Instagram или официальных заявлений прессе – 37-летняя модель и актриса Агнесс Дейн решила никак не комментировать свой новый статус прессе, но продемонстрировать его наглядно. В начале недели она отправилась на морскую прогулку в расположенном возле Нью-Йорка районе Хэмптонс – и после сделанных папарацци снимков стало понятно, что в семье Агнесс и ее супруга, финансиста Джоэля МакЭндрю, к концу этого года ожидается пополнение.

Напомним, впервые Агнесс стала матерью почти два года назад: в начале 2019-го в семье Дейн и Джоэля родился ребенок. Примечательно, что пара никак не прокомментировала появление малыша на свет и не сообщала прессе имя и пол новорожденного. По-видимому, точно так же модель собирается поступить и в этот раз, и о появлении на свет ее второго ребенка мы узнаем лишь благодаря фото.

С финансистом Джоулем МакЭндрю Агнесс связала себя узами брака в августе 2016 года в Нью-Йорке. На камерной церемонии присутствовали лишь друзья пары, благодаря которым общественности и удалось узнать о свадьбе. Сама Дейн тогда написала в Instagram:

Сегодня я вышла замуж за своего лучшего друга.

Агнесс Дейн и Джоэль МакЭндрю

С тех пор личный блог модели с этой платформы был удален, а она перестала вести активный “сетевой” образ жизни. До встречи с Джоэлем Дейн была замужем за актером Джованни Рибизи: они поженились в июне 2012 года, а развелись в ноябре 2015-го. Общих детей у пары не было, а все имущество они разделили полюбовно: Джованни досталось два “совместно нажитых” особняка, а Агнесс – три.

Агнесс Дейн с первым ребенком, 2019 год

Пик популярности модели Агнесс Дейн пришелся на середину 2000-х, когда она активно эксплуатировала образ оторвы, носила короткую мальчишескую стрижку и вещи oversize. На ее счету были контракты с Burberry, John Galliano, Giorgio Armani, Vivienne Westwood и другими домами моды, а в 2007 году ее признали лучшей супермоделью года на церемонии British Fashion Awards. Спустя год после триумфа Агнесс решила закончить карьеру модели, посвятив свое время музыке и кино. Она снялась в нескольких кинолентах и в это же время встретила своего первого мужа – американского актера и продюсера Джованни Рибизи. Сейчас Дейн появляется на публике только в преддверии новых проектов. Последние картины с ее участием – “Титан” и “Нулевой пациент”. Также она снялась в сериале “Безжалостное солнце”.