Принц Эрнст Август V Ганноверский отправлен в психиатрическую лечебницу после нападения на полицейских

22.07.2020, 13:20, Разное

Новости, заставляющие задуматься, как важно заботиться не только о своем физическом, но и психическом здоровье, сегодня доносятся не только из Калифорнии. Так, на прошлой неделе всю Австрию на уши поднял правнук последнего германского императора. Эрнст Август V Ганноверский был госпитализирован в психиатрическое отделение одной из местных больниц после того, как напал на полицейских.

События развивались следующим образом. Принц вызвал полицию с просьбой о немедленной помощи. Издание Bild уточняет, что изначально речь шла о состоянии гипогликемии. Как сообщает RedaktionsNetzwerk Deutschland, прибывшие на место – лодж принца в курортном Грюнау – служители закона застали Эрнста в неадекватном состоянии. Он был чрезвычайно агрессивен и напал на них с ножом. Полицейские скрутили принца и доставили его в психиатрическое отделение больницы в Феклабруке, где он и провел ночь после инцидента. Так выглядит версия полицейских.

По словам же Эрнста, это он – жертва ситуации. Нападали на самом деле на него. Кроме того, он планирует подать в суд на полицию и больницу, в которую его поместили.

Принц Эрнст Август Ганноверский, принцесса Монакская и Ганноверская Каролина и князь Монако Альбер II

У меня была паническая атака, поэтому я позвонил в 911. Я сказал, что им нужно поторопиться, потому что я очень плохо себя чувствую. Но, оказавшись на месте, полицейские начали бить меня. Я думаю, они были пьяны, по крайней мере, такое сложилось впечатление. Затем они затащили меня в машину скорой помощи. Они не выпускали меня в течение пяти часов и хотели запереть в психиатрической палате. Но я сказал им, что они не сделают этого со мной, я здоровый человек. Кричал всю ночь, пока меня не выпустили. Я невиновен, никогда не был виновным,

– заявил Эрнст Август после выхода из клиники.

Впрочем, история на этом не закончилась. В этот понедельник принц взял бейсбольную биту, вызвал такси и поехал на полицейский пост. Поскольку там никого не оказалось, Эрнст поехал дальше и нашел полицейских, патрулирующих движение на следующем перекрестке. Из такси он поугрожал им битой, а после уехал домой. Как реагировать на произошедшее, полиция пока не решила.