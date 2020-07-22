В Рыбинске призвали к дисциплине перевозчиков, а администрацию к ответу

22.07.2020, 13:03, Главное

Теги: Добряков, Общество, Транспорт

И.о. директора областного департамента транспорта Анатолий Бойко провел совещание с рыбинскими перевозчиками, обслуживающими муниципальные маршруты общественного транспорта, но вот законных представителей избирателей на него не пустили.

Напомним, чиновники сославшись на слишком частое движение троллейбусов по популярному маршруту №5, решили электротранспорт заменить на частного автоперевозчика. Инициатива вызвала возмущение у большинства жителей города, поэтому сегодня на совещание с участием и.о. директора департамента транспорта Ярославской области Анатолий Бойко пришли два рыбинских депутата от КПРФ – Сергей Преснякови Михаил Михеев.

Но, оказалось на совещании им присутствовать нельзя. При этом, ссылка на местные нормативные акты (депутат имеет право участвовать в работе совещаний администрации города при рассмотрении вопросов, которые затрагивают интересы жителей Рыбинска), на городских чиновников (как всегда) не подействовала – их потребовали удалиться. Как стало известно ryb.ru, депутаты намерены отправить соответствующее обращение в прокуратуру.

Впрочем, как сообщила пресс-служба администрации города, Денис Добряков отказался от плана закрытия троллейбусного маршрута.

– Хорошо, что встреча состоялась. Со стороны администрации есть желание решить возникшую ситуацию с «пятеркой». В противном случае с 17 августа троллейбусное управление должно будет уйти с маршрута. Сегодняшняя встреча показала, что такого не должно случиться, – сказал Владимир Матросов, генеральный директор «Рыбинскэклетротранс».

– У нас нет задачи уничтожить ни троллейбусное предприятие, ни маршрут №5. Пятый маршрут был сформирован исходя из мониторинга существующего пассажиропотока и обращений пассажиров. Я прошу привести в соответствие с проведенными конкурсами количество машин на маршруте, чтобы не создавать конфликтную ситуацию с другими перевозчиками. В свою очередь мы готовы рассмотреть вопрос увеличения количества троллейбусных маршрутов на территории города. Наша задача – правильно составить его наполняемость, чтобы он был востребован и необходим в первую очередь потребителям, и просчитать экономическое обоснование, – отметил Денис Добряков, глава города Рыбинска.

– Все возможные пути решения вопроса перевозчику будут предложены. Администрация города готова проработать варианты, чтобы «пятерка» осталась на маршруте, чтобы интересы пассажиров были сохранены. Мы будем детально обсуждать, что нужно сделать, чтобы перевозчик мог работать, сохранять экономику, сохранить коллектив. Но при этом требуем от него соблюдения законодательства. Изначально руководство предприятия «Рыбинскэлетротранс» это понимало и подписывало контракт, и мы справедливо требуем от него соблюдения его условий, – подчеркнул Анатолий Бойко.

На данный момент предприятию «Рыбинскэлектротранс» предложены два варианта к рассмотрению. Первый – запустить еще один троллейбусный маршрут по запросам горожан. Второй – вновь пройти через конкурсные процедуры для увеличения числа рейсов на пятом маршруте.

Поиск разрешения данной конфликтной ситуации, в которую оказались так или иначе вовлечены все рыбинские перевозчики, будет продолжен.